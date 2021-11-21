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Sudan’da ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan ve Abdullah Hamduk arasında sivil yönetimin kurulması için anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında darbe ile görevden alınan Hamduk, başbakanlık görevine dönecek.
Sudan’da ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan ve Abdullah Hamduk arasında sivil yönetimin kurulması için anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında darbe ile görevden alınan Hamduk, başbakanlık görevine dönecek.
Politika 21.11.2021, 16:31
Sudan’da ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan ve Abdullah Hamduk arasında sivil yönetimin kurulması için anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında darbe ile görevden alınan Hamduk, başbakanlık görevine dönecek.