Sudan’da OHAL kararnamesi

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, askeri darbe girişimi sonrasında bir OHAL kararnamesi yayınladı. Ordu karşıtı olan ve kararnameyi protesto eden vatandaşlara ise müdahale edilirken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Sudan’da bugün yaşanan darbe girişiminin ardından Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan bir basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında 9 maddelik OHAL kararnamesi de açıklandı. Kararnameye göre 25 Ekim itibarı ile uygulanan OHAL dünya çapında duyurulacak, tam bağlılık ve kesin taahhüt ilkeleri uygulanacak. Anayasa genelgesinde Sudan’ın iyileştirilmesi için eklenen 2019 darbe süreciyle ilgili alınan tüm maddeler geçerli olacak, darbe hükümeti yönetimi süresince 11, 12, 15, 16, 24(3), 71, 72 sayılı anayasa maddeleri kesin taahhütle kaldırılacak. Kararnameye göre geçici hükümet feshedilecek ve kabine iyileştirilecek, eyalet valileri, bakanlık müsteşarları muaf tutulacak, şehir valiliklerine müdürler görevlendirilecek, yetkilendirme komitesinin yetkisi durdurulacak.

Yayınlanan kararlarla birlikte daha özgür ve demokratik bir Sudan için çalışmaların başlatılacağını belirten Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan’a halkın tepkisi devam ederken, orduya karşı protesto gösterisi yapan gruplara askerler müdahale etti. Protesto gösterilerinde yapılan müdahale nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.