Sudan’da feshedilen geçiş konseyi yeniden kuruldu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, yayınladığı kararname ile askeri müdahale sonrası feshedilen geçiş konseyinin yeniden kurulduğunu duyurdu.

Sudan’da 25 Ekim’de gerçekleşen darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, yayınladığı kararname ile askeri müdahale sonrası feshedilen geçiş konseyinin yeniden kurulduğunu duyurdu. Kararname ile El Burhan Egemenlik Konseyi Başkanlığı görevine devam ederken, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ise Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Yeni kurulan konseyde, ordu komutanları, eski isyancı liderler ve yeni sivil üyelerin yer aldığı ifade edilirken, Doğu Sudan bölgesi temsilcisinin siyasi istişarelerin ardından konseye katılacağı belirtildi.

Sudan’da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018’de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 10 Nisan 2019’da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinden sonra Ağustos 2019’un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, Başbakan ise Hamduk olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. 25 Ekim sabah saatlerindeki ise darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. El Burhan, daha sonra hükümeti feshetmiş ve olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.