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ABD Büyükelçiliği: “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder”.
- Sudan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve geçiş hükümetinin feshedildiğini duyurdu.
Sudan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve geçiş hükümetinin feshedildiğini duyurdu.
Politika 25.10.2021, 13:45
Sudan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve geçiş hükümetinin feshedildiğini duyurdu.