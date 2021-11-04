Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, gözaltına alınan 4 bakanın serbest bırakılmasını emretti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte gözaltına alınan 4 bakanın serbest bırakılmasını emrettiğini kaydetti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte gözaltına alınan 4 bakanın serbest bırakılmasını emrettiğini duyurdu. El Burhan, serbest bırakılmasını emrettiği bakanların isimlerinin ise, Hamza Baloul, Ali Jiddo, Hashim Hasabalrasoul ve Yousef Adam olduğunu kaydetti.

Sudan’da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018 tarihinde kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 10 Nisan 2019’da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinden sonra Ağustos 2019’un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ise ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. Daha sonra Sudan’da darbe girişiminin ardından 25 Ekim tarihinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamdok ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Askeri darbe girişiminde gözaltına alınmasından bu yana haber alınamayan Başbakan Hamdok’un El Burhan’ın evinde olduğu ortaya çıkmıştı. Arıca geçtiğimiz pazartesi günü El Burhan, hükümeti feshetmiş ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı.