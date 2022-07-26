banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu
Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu
Yaban Mersini hasadı başladı
Yaban Mersini hasadı başladı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı
İstanbul’da DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı
İstanbul’da DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı

Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’i kabul etti.

Politika 26.07.2022, 16:02
Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Eltayeb, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Eltayeb’in, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yorumlar (0)
31°
açık