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Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’i kabul etti.
Politika 26.07.2022, 16:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Eltayeb, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Eltayeb’in, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.