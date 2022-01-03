Sudan Başbakanı Hamduk istifa etti

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk görevine iade edilmesinden yaklaşık 2 ay sonra istifa ettiğini açıkladı.

Sudan’da siyasi kriz devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz sene 25 Ekim’deki askeri müdahalenin ardından 21 Kasım’da görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, yeniden göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra istifa ettiğini duyurdu. Hamduk televizyonda yaptığı konuşmada, "Başbakanlık görevinden istifa ettiğimi duyuruyorum" ifadelerini kullanarak, "Bu görevi vatanımın diğer oğullarına ve kızlarına bırakıyorum” dedi.

Hamduk, halk, hükümet ve ordu arasındaki siyasi huzursuzluğun çözümünün ancak "tüm tarafların diyalog kurmasıyla" çözülebileceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Sudan’da geçtiğimiz sene 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım’da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk’un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti. 25 Ekim’den bu yana devam eden protestolarda 56 kişi hayatını kaybetti.