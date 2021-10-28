banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Sudan’ın aralarında ABD’nin de bulunduğu 6 ülkedeki büyükelçisinin görevden alındığını duyurdu.

Politika 28.10.2021, 20:55 29.10.2021, 12:02
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Sudan’ın aralarında ABD’nin de bulunduğu 6 ülkedeki büyükelçisinin görevden alındığını duyurdu.

Sudan’da geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmış, Başbakan Hamduk, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan’ın evinde alıkonulmuştu. Daha sonra Başbakan Hamduk ve eşinin başkent Hartum’daki evlerine dönmesine izin verilmiş, Hamduk’un evinin sıkı güvenlik altında olduğunu ifade edilmişti.

Burhan dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ise, Sudan’ın ABD, Fransa, Katar, Çin, Belçika ve İsviçre’deki büyükelçilerinin görevden alındığını kaydetti. Ayrıca görevden alma kararının ardından İngiliz basınında yer alan haberlerde, Sudan’ın ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Fransa da dahil olmak üzere 12 ülkedeki büyükelçilerinin, geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan askeri müdahaleyi reddettiğini ifade ettiğine dikkat çekildi.

ABD, Sudan’a yapılan 700 milyon dolarlık yardımı askıya almıştı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Sudan’a 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldığını belirterek, "Her şeyden önce masum sivillere yönelik her türlü şiddeti durdurmalı, gözaltına alınanları serbest bırakmalılar ve demokratik bir yola geri dönmeliler" dedi.

Sudan’da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018’de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 11 Nisan 2019’da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinden sonra Ağustos 2019’un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamduk olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerindeki ise darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Askeri darbe girişiminde gözaltına alınmasından bu yana haber alınamayan Başbakan Hamduk’un El Burhan’ın evinde olduğu ortaya çıkmıştı. Arıca geçtiğimiz pazartesi günü El Burhan, hükümeti feshetmiş ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3