Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 8. toplantısı, Bakan Kirişci başkanlığında yarın yapılacak

Su-gıda arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmaların masaya yatırılacağı Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 8. toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci başkanlığında yarın DSİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile su yönetimi konusunda görev, yetki ve sorumluluğu olan kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla “Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu” oluşturulduğu hatırlatıldı. Kurul toplantılarının Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve ilgili genel müdürlüklerin genel müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 8. Toplantısı’nın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci başkanlığında yarın DSİ Genel Müdürlüğünde yapılacağı bildirildi. Açıklamada, toplantıda küresel sorunların başında gelen su-gıda arzı güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların masaya yatırılacağı kaydedilerek, ayrıca iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisinin göz önüne alınarak hazırlanan nüfus-su projeksiyonlarının değerlendirileceği ve sürdürülebilir su ve gıda arzının sağlanması için yapılması gerekenlerin ele alınacağı vurgulandı.

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışına bağlı olarak kullanımların artması gibi nedenlerle her geçen gün azalan su varlığının etkin kullanımının sağlanması maksadıyla yapılacak olan su verimliliği çalışmaları hakkında kurul üyelerine bilgi aktarılacağı ve paydaş kurumlarla iş birliği sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Su yönetimi ile ilgili tüm önemli ve güncel konuların en üst düzeyde ele alınacağı toplantıda ayrıca su ve enerji konusu ele alınacak, su kaynaklarımızdan çevre dostu teknolojilerle elde edilebilecek enerji potansiyeli değerlendirilecek. Toplantının diğer bir önemli gündem maddesi, son yıllarda sıkça yaşanan taşkınların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve riskin afete dönüşmemesi için hazırlanan taşkın yönetim planları olup, planlar kapsamında alınan tedbirlerin tüm kurumlar tarafından etkin bir şekilde uygulanması konusu olacak. Toplantıda ayrıca taşkını 72 saat önceden tahmin eden Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi’nin yaygınlaştırılarak etkinliğinin arttırılması hususları kurul üyeleri tarafından ele alınacak. Diğer bir gündem konusu ise su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından korunması maksadıyla hazırlanan eylem planları ve bu eylemlerin hayata geçirilmesi için paydaş kurumlarla iş birliğinin sağlanması olacak. Hazırlanan havza ölçekli yönetim planları ile belirlenen tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların takibi maksadıyla 25 havzamızda kurulmuş olan havza yönetim heyetlerinin 2022 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi ve heyetler tarafından Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’na iletilen konuların karara bağlanması konuları da toplantının gündeminde yer alıyor. Su yönetimi konusunda görev ve yetki sahibi kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin Bakan Kirişci başkanlığında bir araya geleceği Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 8. Toplantısı’yla ülkemiz için her geçen gün daha da stratejik hale gelen su kaynaklarımızın etkin bir koordinasyonla yönetilmesi ve planlanması konularında önemli kararlar alınacak, suyun etkin yönetimi konusunda iş birliği güçlendirilerek, su yönetiminin yol haritası ortaya konulacak."