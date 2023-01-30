Stoltenberg’den Güney Kore’ye Ukrayna çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından bazı ülkelerin çatışma halindeki ülkelere silah sağlama politikasında değişiklik yaptığını hatırlatarak, Güney Kore’ye Kiev’e askeri desteği artırma çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Güney Kore ve Japonya’yı kapsayan Asya ziyaretinin ilk durağı olan Seul’de temaslarını sürdürüyor. Stoltenberg, Seul’deki Chey İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde bir konuşma yaparak Güney Kore’ye Kiev’e askeri destek çağrısında bulundu. Ukrayna’ya yönelik silah içermeyen yardımları için Seul yönetimine teşekkür eden Stoltenberg, buna rağmen Kiev yönetiminin acil olarak cephaneliğe ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. "Güney Kore’yi mevcut yardımları sürdürmeye ve özel askeri destek meselesini hızlandırmaya çağırıyorum" diyen Stoltenberg, Ukrayna’ya destek için yabancı ülkelere silah tedariki politikalarını değiştiren Almanya, Norveç ve NATO adayı İsveç’e atıfla, "Sonuç olarak, bu sizin vereceğiniz bir karar. Ancak çatışma halindeki ülkelere asla silah ihraç etmeme politikasını benimseyen birkaç NATO müttefiki bu politikayı değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Güney Kore’nin, çatışma halindeki ülkelere silah desteği sağlamayı yasaklayan kanunları nedeniyle Ukrayna’ya silah yardımında bulunmaktan çekindiği biliniyor.