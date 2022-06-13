Stoltenberg ve Andersson’dan kayık sefası

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptıkları görüşmenin ardından, gölde baş başa kayık gezisine çıktılar.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç’in Södermanland kentinde bulunan Harpsund Malikanesi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Stoltenberg ve Andersson, Harpsund Malikanesi’nin yanındaki Harpsundssjön Gölü’nde baş başa kayık gezisine çıktılar. Kayık gezisinde, kürekleri Stoltenberg’in çektiği görüldü.