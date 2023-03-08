Stoltenberg: “Üyelik bir süreç ve sürecin yarın sonuçlanmasını beklemiyorum”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Finlandiya, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında yarın NATO Karargahında toplantı yapılacağını hatırlatarak, "Bu (üyelik) bir süreç ve sürecin yarın sonuçlanmasını beklemiyorum. Ama Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olacağından eminim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Stockholm’de Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Avrupa’nın güvenliği için kritik bir zamanda bir araya geldiklerini belirterek, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı sürüyor. Son haftalarda ve aylarda Bakhmut’ta ve çevresinde şiddetli çatışmalar gördük. Rusya’nın daha fazla birlik, daha fazla kuvvetle saldırdığı ve eksiklerini telafi etmeye çalıştığını görüyoruz. Büyük kayıplar verdiler. Ama aynı zamanda Bakhmut’un önümüzdeki günlerde düşebileceğini de göz ardı edemeyiz” dedi. Bakhmut’un Rusya’nın kontrolüne geçebileceği yönünde uyarıda bulunan Stoltenberg, “Bu durum, savaşta bir dönüm noktası olmayacak. Burada, Rusya’yı hafife almamamız gerektiğinin altını çizmemiz önemli” ifadelerini kullandı. “Ukrayna’ya destek sağlamaya devam etmeliyiz” diyen Stoltenberg, “NATO müttefikleri geçtiğimiz yıl Ukrayna’yı yaklaşık 150 milyar euro değerinde askeri ve mali yardımla desteklediler, bunun 65 milyar euroluk kısmı askeri destek. Bu, mühimmat üretimini hızlandırmak için özellikle önemli. Bu, NATO müttefiklerinin bir süredir ele aldığı bir konu. Şimdi hem kendi stoklarımızı doldurabilmemizi hem de Ukrayna’ya destek sağlamaya devam edebilmemizi sağlayacak yeni ihtiyaçlarımız üzerinde anlaşacağız. Bu konuyu ve birlikte karşılaştığımız tüm zorlukları tartışmak için savunma bakanlarıyla görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Ukrayna’daki savaş boyunca gördüğümüz şey, NATO ve Avrupa Birliği’nin nasıl bir arada durduğu, birbirini tamamladığı ve değerlerimizi korumak için birlikte çalıştığıdır” şeklinde konuştu.

“Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırının arkasında kimin olduğunu tespit edemedik”

Bir gazetecinin “Ukrayna yanlısı bir grubun Kuzey Akım boru hatlarına saldırdığına dair haberler var. Bunu onaylayabilir misiniz? NATO’nun bu konudaki bilgisi nedir?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, “Bildiğimiz şey, Kuzey Akım boru hatlarına bir saldırı, bir sabotaj eylemi olduğu. Ancak arkasında kimin olduğunu tespit edemedik. Ülkelerin devam eden soruşturmaları var ve arkasında kimin olduğu hakkında daha fazla bir şey söylemeden önce bu soruşturmaların sonuçlanmasını beklemenin doğru olduğunu düşünüyorum” dedi. Stoltenberg, “Ayrıca bunun, kritik denizaltı altyapımızı korumanın önemini gösterdiğini de biliyoruz. Çünkü binlerce kilometrelik gaz boru hattımız, petrol boru hattımız, elektrik şebekelerimiz ve tabi ki internet kablolarımız var. Tüm bu altyapı, toplumlarımız için kritik öneme sahip. NATO bunu yıllardır ele alıyor. Ancak Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırılardan sonra bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırdık" diye konuştu.

“Üretimi artırmamız gerekiyor”

Stoltenberg, “Ukrayna’nın cephanesinin bitmek üzere olduğu konusunda defalarca uyarıda bulundunuz. AB ülkeleri ve NATO ülkelerinin üretim kapasitelerini artırma hızlarından memnun musunuz?” yönündeki soruyu da yanıtlayarak, “NATO müttefikleri, üretimin arttırılmasını içeren sözleşmeler imzaladı. Bu iyi, memnuniyetle karşıladığım bir şey ama çok büyük bir talep var. Mevcut mühimmat üretim hızına kıyasla mevcut tüketim oranı sürdürülebilir değil. Bu nedenle üretimi artırmamız gerekiyor. Avrupa Birliği’nin ve NATO müttefiklerinin bu konuda hızlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Hem topçu birlikleri için daha fazla cephane, hem hava savunma sistemleri için daha fazla cephane hem de daha iyi bir altyapı ve mühimmat deposu sağlanması için NATO müttefikleri arasında halihazırda ortak projelerimiz var” dedi. Stoltenberg, “Yani bu üzerinde çalıştığımız bir şey. Halihazırda önemli adımların atıldığını gördük, ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Çünkü Ukrayna’nın Rusya’nın saldırganlığına karşı kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu cephaneyi almasını sağlamamız gerekiyor ve kendi stoklarımızı yenilememiz gerekiyor. Çünkü şu ana kadar Ukrayna’ya verdiğimiz destek esas olarak NATO stoklarının tüketilmesiyle oldu. Tabi bu, uzun vadede sürdürülebilir değil. Bu nedenle sadece üretimi artırmak için çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.

“Finlandiya ve İsveç’i NATO’nun sivil ve askeri yapılarına entegre ettik”

“Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında perşembe günü yapılacak yeni tur müzakerelerde bir ilerleme olacak mı yoksa Türkiye’deki seçimlere kadar hiçbir şey olmayacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Stoltenberg, “İlk olarak, Türkiye de dahil olmak üzere tüm NATO müttefiklerinin geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan NATO Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’i NATO üyesi olmaya davet etme konusunda anlaşarak tarihi bir karar aldıklarını hatırlamamız gerekiyor. O zamandan beri Finlandiya ve İsveç’i NATO’nun sivil ve askeri yapılarına entegre ettik” dedi. Stoltenberg, “İsveç ve Finlandiya tamamen farklı bir statüye sahipler ve artık NATO’ya giderek daha fazla yaklaşıyorlar. Bazı NATO müttefikleri de Finlandiya ve İsveç’e güvenlik taahhüdü sağladı. NATO bu bölgedeki varlığını artırdı. Bu, Finlandiya ve İsveç’e karşı herhangi bir askeri tehdidin olmasının imkansız olmadığı anlamına gelir. Yani Finlandiya ve İsveç, ittifaka başvurmadan öncekinden çok daha güvenli, çok daha iyi bir konumda. Bu Finlandiya ve İsveç için iyi ama aynı zamanda NATO için de iyi bir durum” diye konuştu.

“İlerleme kaydediyoruz”

Stoltenberg, “İkincisi, birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İyi bir görüşmeydi. Depremden sonra başsağlığı dilemek ve aynı zamanda NATO’nun depremden sonra Türkiye’ye nasıl destek sağlayabileceğini görüşmek için oradaydım. Ayrıca üyelik konusunda ileriye dönük adımları ele aldık. İlerleme kaydediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın NATO Karargahında Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında görüşmelerin yeniden başlatılmasını kabul etti. Uzun bir görüşmeden sonra bu, başlı başına önemli bir şey. Bu (üyelik) bir süreç ve sürecin yarın sonuçlanmasını beklemiyorum ama Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olacağından eminim. Bu en önemli önceliğimizdir. Finlandiya ve İsveç’i İttifakımıza entegre etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.