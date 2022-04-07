Stoltenberg: “Ukrayna’ya daha fazla destek sağlama ihtiyacını ele alacağız”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gazetecilere yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları ile yapacağımız görüşmede, Ukrayna’ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahları ihtiyacını ele alacağımızdan eminim” dedi. Kuleba ise, “Benim gündemim çok basit, silahlar, silahlar ve silahlar” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. İkili, görüşmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter Stoltenberg, “Ukrayna halkının cesareti ve direnişini hayranlıkla takip ediyor ve destekliyoruz” dedi. NATO müttefiklerinin uzun yıllardır Ukrayna’ya destek verdiğini hatırlatan Stoltenberg, “NATO, on binlerce Ukrayna askerini eğitti ve şimdi müttefikler nefsi müdafaa hakkınızı korumanız için size ekipman ve destek sağlıyor. Bu Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan bir hak. Ukrayna’yı daha fazla destek gerekiyor. NATO Dışişleri Bakanları ile yapacağımız görüşmede, Ukrayna’ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahları, daha ağır silahlar ve birçok farklı türde destek ihtiyacını ele alacağımızdan eminim” dedi. NATO’nun tüm müttefikleri koruma ve savunma sorumluluğunun olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Dolayısıyla Ukrayna’nın işgalinden bu yana ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızı artırdık. Rusya tarafında tüm müttefikleri korumaya ve savunmaya hazır olduğumuz konusunda yanlış anlaşılmaya, yanlış hesaplamaya yer olmamasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Benim gündemim çok basit, silahlar, silahlar ve silahlar”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında katılmak ve müttefikleriyle ikili görüşmeler yapmak üzere Brüksel’e geldiğini vurgulayarak, “Benim gündemim çok basit, sadece 3 konu var, silahlar, silahlar ve silahlar” şeklinde konuştu. Kuleba, “Ukrayna’ya şimdi yardım etmenin en iyi yolunun, Putin’i kontrol altına almak ve Rus ordusunu Ukrayna’da, Ukrayna topraklarında yenmek için gereken her şeyi sağlamak olduğundan eminiz. Son bir ayda, son haftalarda Ukrayna ordusu ve tüm Ukrayna halkı nasıl savaşmayı bildiğimizi gösterdi. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Ne kadar çok silah alırsak ve Ukrayna’ya ne kadar erken varırsa, o kadar çok insan hayatı kurtulacak. Daha fazla şehir ve köy yıkılmayacak ve artık Bucha gibi olmayacak. Müttefiklere mesajım budur. Bu çok basit. Ayrıca tüm müttefikleri tereddütlerini bir kenara bırakmaya çağırıyorum. Çünkü kulağa ne kadar tuhaf gelse de günümüzde silahlar barışın amacına hizmet ediyor” dedi.