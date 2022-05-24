Stoltenberg: “Türkiye’nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dünya ekonomik Forumu’nda bir konuşma gerçekleştirdi. Rusya’nın Ukrayna savaşını başlatmasının Avrupa’daki barışı sarstığını söyleyen Stoltelberg, “Bu, sadece Avrupa’nın güvenliği için değil küresel güvenlik için tamamen oyun değiştirici bir durum. NATO’nun, Rusya’nın saldırganlığına karşı iki temel görevi var; Ukrayna’ya destek sağlamak ve savaşın şiddetlenmesini önlemek” dedi.

NATO ve NATO müttefiklerinin yıllardır Ukrayna’ya destek verdiğini dile getiren Stoltenberg, Rusya’nın saldırılarını başlattığı günden bugüne, NATO’nun Ukrayna’ya olan desteğini milyonlarca dolarlık silah ve diğer yardımlarla önemli ölçüde arttırdığını aktardı.

“Rusya’nın acımasız işgali karşısında sarsıldık ancak şaşırmadık” diyen NATO Genel Sekreteri, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: