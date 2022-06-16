Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna’da kalan tahılı çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan sonra düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Ukrayna’da kalan tahılın çıkarılması konusunda Türkiye’nin çaba gösterdiğini belirterek, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna’da mahsur kalan tahılı çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum" dedi.

"Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç’i NATO üyesi olarak kabul etmesi için çözüm bulmaya çalışıyoruz"

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecindeki görüşmelerde Türkiye’nin beklentilerinin karşılanmasına yönelik çözüm bulma sürecinin devam ettiğini ifade eden Stoltenberg, "Türkiye’nin, sadece terörle ilgili değil, belirli konulardaki açık endişelerini de ele alıyoruz. Bu yüzden Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’i yeni üyeler olarak kabul etmesini sağlayacak şekilde çözüm bulma konusunda çalışıyoruz. Türkiye’nin açık sınır politikasından yana olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı özel konularda Finlandiya, İsveç ve yakın müttefikimiz Türkiye ile istişarelerde bulunuyoruz. Amacım en kısa zamanda bir çözüm bulmak" dedi.

"NATO’nun caydırıcılığı ve savunmasını arttıracağız"

30 Haziran’da İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak NATO Zirvesi için hazırlıklarının devam ettiğini belirten Stoltenberg, zirvenin NATO’nun yeni stratejilerini belirlemede önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Stoltenberg, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı onlarca yıl sonra güvenliğimiz için en büyük tehdidi oluşturuyor. Zirvede, daha tehlikeli ve daha rekabetçi bir dünyada, NATO’yu daha güçlü hale getirmek için kararlar alacağız. Madrid zirvesinin, daha güçlü caydırıcılık ve savunma ile dönüştürücü bir zirve olacağından eminim” dedi.

Stoltenberg, "Ayrıca yeni bir NATO stratejik konseptine karar vererek, ortaya çıkan zorluklar konusunda yeni tutumumuzu belirleyeceğiz. Ukrayna’yı daha uzun vadede destekleme planları da dahil olmak üzere, Ukrayna için geniş bir NATO yardım paketi hazırlıyoruz" İfadelerini kullandı.

"Rusya’nın saldırganlığı oyunun kurallarını değiştiriyor"

Rusya’nın tavırları sebebiyle NATO’nun daha da güçlenmek için çalışacağını belirten Stoltenberg, "Dün 40’tan fazla ülke, NATO müttefiki ve ortakları, ABD liderliğindeki Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na katıldı ve Ukrayna’nın meşru müdafaa hakkını korumaya devam etme taahhüdünde bulundu. Rusya’nın saldırganlığı oyunun kurallarını değiştiriyor. Dolayısıyla NATO güvenilir bir caydırıcılık ve güçlü bir savunma sağlamak zorundadır" dedi.

Stoltenberg, "Müttefikler aynı zamanda NATO konuşlandırmaları, tatbikatları, beşinci nesil uçaklar ve gelişmekte olan teknolojiler dahil olmak üzere daha üst düzey yeteneklere yatırım yapıyor. Barışı korumaya, çatışmayı önlemeye ve insanlarımızı korumaya devam edebilmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.