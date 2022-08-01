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Stoltenberg: "Tahıl sevkiyatında Türkiye’ye oynadığı rol için teşekkür ederim"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, "Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyorum" dedi.

Politika 01.08.2022, 15:29
Stoltenberg: "Tahıl sevkiyatında Türkiye’ye oynadığı rol için teşekkür ederim"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, "Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ayrılarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’a doğru yola çıkan Razori’ye dair önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, ilk tahıl sevkiyatını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Birleşmiş Milletler’in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odessa’dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor" ifadelerini kullandı.

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