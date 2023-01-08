Stoltenberg: “Silahlar aslında barışa giden yoldur”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinerek, “Silahlar aslında barışa giden yoldur” ifadelerini kullanarak, “Zulüm ve tiranlık, özgürlük ve demokrasiyi yenerse, kalıcı barış olmaz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’in Salen kentinde düzenlenen Toplum ve Savunma Konferansı’na katıldı. Stoltenberg yaptığı konuşmada, söz konusu konferansa en son 2018’de katıldığını belirterek, “Buraya son geldiğimden bu yana çok şey değişti. Avrupa’da topyekun bir savaş var. İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılma yolunda” dedi. Rusya’nın Grozni’de vahşet işlediğini, Gürcistan’ını işgali ettiğini, Halep’i bombaladığını hatırlatan Stoltenberg, Ukrayna’daki savaşın geçtiğimiz sene şubat ayında değil Rusya’nın 2014’de Kırım’ı ilhak etmesi ile başladığını aktardı.

“Önemli siyasi ve diplomatik çabalar sarf ettik”

NATO’nun Rusya’nın Ukrayna’yı muhtemel işgali konusunda kamuoyunu aylarca uyardığını belirten Stoltenberg, “Savaşı önlemek için önemli siyasi ve diplomatik çabalar sarf ettik. Ancak Devlet Başkanı Putin yine de saldırmayı seçti” dedi.

“Bu bir çatışmayı kışkırtmak için değil”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası NATO’nun savunma planlarını devreye soktuğunu, kuvvetlerinin alarm seviyesini ve sayısını arttırdığına dikkat çeken Stoltenberg, “Bu bir çatışmayı kışkırtmak için değil, Ukrayna’daki savaşın NATO ile Rusya arasında tam anlamıyla bir savaşa dönüşmesini önlemek için. Güçlü savunmanın barışı sağlar” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı kazanmasının Ukraynalılar için bir trajedi, NATO için ise tehlikeli olacağını ifade eden Stoltenberg, Putin savaşı kazanmasının diğer otoriter liderlere vereceği mesajın, askeri güç kullanırlarsa istediklerini alacakları yönünde olacağını açıkladı. Stoltenberg, “Zulüm ve tiranlık, özgürlük ve demokrasiyi yenerse, kalıcı barış olmaz. Dolayısıyla, başka bir ülke tarafından saldırıya uğrayan bir ülkeyi desteklemek aynı zamanda kendi çıkarımız ve güvenliğimiz için önemlidir” dedi.

“Silahlar aslında barışa giden yoldur”

Savaşların tahmin edilemez olduğunu aktaran Stoltenberg, “Ukrayna’daki savaşın ne zaman ve nasıl biteceğini söylemek imkansız. Ancak bildiğimiz şey, çoğu savaşın müzakere masasında bittiğidir. Ukraynalıların masada neler başarabilecekleri, savaş alanındaki güçlerine bağlı. Dolayısıyla, Ukrayna’nın Avrupa’da bağımsız, demokratik bir ülke olarak varlığını sürdürdüğü müzakere edilmiş bir barış çözümü istiyorsak, oraya ulaşmanın en hızlı yolu Ukrayna’yı desteklemektir. Silahlar aslında barışa giden yoldur. Bu savaş ne zaman ve nasıl biterse bitsin, Avrupa’daki güvenlik durumunun kalıcı olarak değiştiğini kabul etmeliyiz. Moskova’daki rejim farklı bir Avrupa istiyor. Komşu ülkeleri kontrol etmek istiyor, demokrasiyi ve özgürlüğü bir tehdit olarak görüyor” dedi. Stoltenberg, Ukrayna’nın Rusya’ya ağır kayıplar verdirdiğini fakat Rusya’nın hafife alınmaması gerektiğini ifade etti.

NATO üyesi 30 ülkeden 28’i İsveç ve Finlandiya’nın katılım protokolünü onayladı

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecine değinen Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında geçtiğimiz sene haziran ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde Üçlü Muhtıra imzalandığını hatırlatarak, söz konusu muhtıraya uyulduğunu ifade etti.

NATO’nun modern tarihindeki en hızlı üyelik süreci olduğunu belirten Stoltenberg, “Tüm NATO müttefikleri katılım protokolünü imzaladı. 30 ülkeden 28’i onayladı. Yakında sizi NATO’nun tam üyesi olarak sıcak bir şekilde karşılayacağımıza eminim. İsveç ve Finlandiya artık NATO toplantılarına katılıyor ve askeri işbirliğine entegre oldular. İsveç kısa sürede çok yol kat etti” dedi.