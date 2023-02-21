Stoltenberg: “Rusya’nın Yeni START Anlaşması’yla ilgili bugünkü kararıyla tüm silah kontrol mimarisi çöktü”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile ABD arasında imzalanan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerinin sınırlandırılmasını öngören Yeni START anlaşmasını askıya alma kararı nedeniyle tüm silah kontrol mimarisinin çöktüğünü söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO karargahında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir yıl önce komşusu Ukrayna’ya karşı yasadışı savaş başlattığını hatırlatarak, “Gerçekler ortada. Kimse Rusya’ya saldırmıyor, saldırgan olan Rusya. Ukrayna bu saldırganlığın kurbanıdır” dedi. Savaşı kızıştırmayı sürdüren tarafın Putin olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Ukrayna’yı yok edebileceğini ve bizi bölebileceğini düşündü. Ancak Ukrayna halkının vatanlarını savunma kararlılığını ve birliğimizi hafife aldı” dedi.

“Çin’in Rusya’ya destek sağlamasından daha fazla endişe duyuyoruz”

Saldırıların başlamasından bu yana barış yapılması için Putin’in hazırlandığına ilişkin herhangi bir işaret görmediğini belirten Stoltenberg, “Aksine, bugün açıkça belirttiği gibi daha fazla savaşmaya hazırlanıyor. Rusya, yeni saldırılar başlatacak. Daha fazla asker konuşlandırıyor. Kuzey Kore ve İran’a kadar ulaşıyor. Çin’in Rusya’nın savaşına ölümcül destek sağlamayı planlamış olmasından daha fazla endişe duyuyoruz. Putin kazanmamalı. Bu bize saldırganlığın işe yaradığını gösterir. Bu kendi güvenliğimiz ve tüm dünya için tehlikeli olur. Bu nedenle Ukrayna’ya desteğimizi sürdürmeli ve artırmalıyız” şeklinde konuştu.

Ukrayna’daki savaşın bir yıpratma savaşına dönüştüğünü belirten Stoltenberg, Ukrayna’ya gerekli desteğin sağlanması ve devam etmesi konusunda Kuleba ve Borrell ile üçlü görüşme yaptıklarını söyledi. Ukrayna’nın geleceğinin Avrupa-Atlantik ailesini kapsadığını belirten Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğini ve Avrupa Birliği ile yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Rusya’nın anlaşmayı askıya almasına tepki

Rusya’nın Yeni START Antlaşması’nı askıya alma kararına ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Rusya’nın üyeliğini askıya alma kararından üzüntü duyuyorum. Rusya, son yıllarda önemli silah kontrolü anlaşmalarını ihlal etti ve bu anlaşmalardan ayrıldı. Yeni START Anlaşması’yla ilgili bugünkü kararla tüm silah kontrol mimarisi çöktü. Rusya’yı kararını yeniden gözden geçirmeye ve mevcut anlaşmalara saygı duymaya şiddetle tavsiye ediyorum” dedi.