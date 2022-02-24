Rusya’nın Ukrayna harekatının ardından Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında birlik mesajı veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini, barbarca olarak nitelendiriyor ve kınıyoruz” dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO’nun Brüksel merkez karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelerek, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekatı kınadı. Basın toplantısına ev sahipliği yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Az önce Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik acımasız ve devam eden saldırısını tartıştık. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini, barbarca olarak nitelendiriyor ve kınıyoruz. Avrupa’nın güvenliği için vahim bir andayız. Rusya, saati zorla geri almaya çalışıyor. Bir etki alanını yeniden kurmak ve Avrupa’yı on yıllardır güvende tutan küresel kuralların altını oymak istiyor" dedi.

"NATO ne gerekiyorsa yapacak"

Stoltenberg, "Hepimiz Rusya’yı diplomasiye dahil etmek için yorulmak bilmeden çaba sarf ettik. Ancak Moskova diyaloğu reddetti ve saldırganlığı seçti. NATO ve AB, Ukrayna’nın cesur insanlarının yanındadır. Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve meşru müdafaa haklarını destekliyoruz. Rusya tarafından yanlış anlaşılma veya yanlış hesap olmamalıdır. NATO, tüm Müttefikleri korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Rusya’nın son aylardaki devasa askeri birikimine yanıt olarak, toplu savunmamızı şimdiden güçlendirdik. ABD ve diğer birçok müttefikten daha fazla asker, jet ve gemi ile toplu savunma taahhüdümüz Madde 5 sağlamdır" ifadelerini kullandı.

“NATO ve AB birlik içindedir”

AB’den gelen tepkilerden memnun olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Rusya’nın uluslararası hukuku ağır ihlalini kınıyoruz, Avrupa güvenliğinin üzerine inşa edildiği ilkelerden vazgeçmiyoruz. Avrupa Birliği, NATO Müttefikleri ve ortakları tarafından duyurulan koordineli eylemleri memnuniyetle karşılıyorum. Bu, güçlü bir birlik mesajı ve Rusya’nın ne kadar yalnız ve izole olduğunu gösterir. Rusya’nın eylemlerinin sonuçlarını ele almak için yarın sanal bir NATO zirvesi düzenleyeceğim. Hem Başkan Von der Leyen’i hem de Başkan Michel’i, değerli ortaklarımız Finlandiya ve İsveç’in liderleriyle birlikte katılmaya davet ettim. NATO ve Avrupa Birliği birleşmiştir. Geldiğiniz için ikinize de tekrar teşekkür ederim ve Avrupa Birliği ve NATO’nun birlikte bu kadar güçlü olduğu gerçeği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

NATO Karargahı’nda düzenlenen basın toplantısına katılan AB Temsilcileri Charles Michel ve Ursula von der Leyen de AB olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini ve bu girişimi şiddetle kınadıklarını yineledi. AB tarafından ciddi yaptırımlar hazırlandığını bildiren Charles Michel, Ukrayna’yı desteklediklerini söyleyerek, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB’nin mali yardım paketi ve ekonomik yatırımlarla Ukrayna’nın yanında olduğunu, Rusya’nın bu girişimini uygulanacak yaptırımlarla ağır ödeyeceğini söyledi.