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Stoltenberg: "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına değinerek, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır" dedi. Stoltenberg, ayrıca Rusya’ya NATO ile diyaloğu yeniden başlatma çağrısında bulundu.

Politika 30.11.2021, 23:29
Stoltenberg: "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına değinerek, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır" dedi. Stoltenberg, ayrıca Rusya’ya NATO ile diyaloğu yeniden başlatma çağrısında bulundu.

NATO ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrasında basın toplantısı için kamera karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ele alınan konulara değindi. Stoltenberg, "Az önce NATO Dışişleri Bakanları arasında çok iyi ve anlamlı bir oturum gerçekleştirdik. Bakanlar başlıca 3 konuyu ele aldı. Bunlar Rusya’nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağı, Belarus’taki rejimin eylemleri ve silahların kontrolünde NATO’nun lider rolü oldu" dedi.

"Ukrayna ve çevresindeki durum, değişken ve öngörülemez olmaya devam ediyor"

Ukrayna konusunda Rusya’nın politikalarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Ukrayna ve çevresindeki durum, değişken ve öngörülemez olmaya devam ediyor. Rusya’nın niyeti konusunda kesinlik yok. Önemli ve olağandışı bir kuvvet yoğunluğu görüyoruz. Rusya’nın daha önce Ukrayna’ya ve diğer komşularına karşı güç kullandığını biliyoruz. Bugün Bakanlar, bu durumu görüştü. Rusya’yı daha fazla saldırgan eylemden caydırma amacımızda birlik halindeyiz. Rusya’yı şeffaf olmaya, gerilimi azaltmaya ve tansiyonu düşürmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya’nın Ukrayna’ya karşı gelecekteki herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı gelecekteki herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır ve Rusya için ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olur. Bakanlar, NATO’nun kararlılığı konusunda herhangi bir yanlış anlama veya yanlış hesaplama olmaması gerektiği konusunda netti. Tüm müttefikleri savunmak ve korumak için bir aradayız" şeklinde konuştu.

"Ukrayna’ya desteğimiz sürdürüyoruz"

"Durumu aktif olarak değerlendirmeye devam edeceğiz ve gerekli tüm planların hazır olduğundan emin olacağız" diyen Stoltenberg, "Aynı zamanda ortağımız Ukrayna’ya siyasi ve pratik desteğimizi sürdürüyoruz’’ ifadelerini kullandı. Stoltenberg, "Ukrayna’yı Rusya’nın devam eden provokasyonlarına karşı ölçülü tepkisinden dolayı takdir ediyoruz" diyerek mevcut gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak için yarın hem Ukrayna hem de Gürcistanlı yetkililerle bir araya geleceklerini kaydetti.

Rusya’ya yeniden diyalog çağrısı

Stoltenberg, "NATO’nun Rusya’ya yönelik çift yönlü yaklaşımı değişmedi. Rusya’nın saldırgan eylem modeli karşısında savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz. Ayrıca diyaloğun hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Ne yazık ki Rusya son zamanlarda NATO ile diplomatik ilişkilerini kesmeye karar verdi. Rusya’yı bu kararından dönmeye çağırıyoruz ve NATO-Rusya Konseyi’ne yeniden katılmak için barış ve güvenlik yararına çağrıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Belarus konusunda AB ile iş birliği içindeyiz"

Belarus konusunun da görüşüldüğünü bildiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Belarus’u ve Lukaşenko rejiminin Polonya, Letonya ve Litvanya üzerinde baskı kurmak için savunmasız insanları kullanmasını da ele aldık. Bu alaycı ve insanlık dışı" dedi. Stoltenberg, "NATO Dışişleri Bakanları, durumdan etkilenen müttefiklerle tam dayanışma içinde olduğumuzu açıkça belirtti. NATO da bu hibrit kampanyaya karşı koymak için Avrupa Birliği (AB) ile yakın işbirliği içindedir. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Pazar günü Vilnius ve Riga’ya yaptığım ziyaretin gösterdiği gibi" diye konuştu.

"Silahların kontrolü NATO’nun önceliği"

Stoltenberg, "Dışişleri Bakanları ayrıca silahların kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunu ele aldı. Bu NATO için bir önceliktir. Tüm NATO müttefikleri nükleer silahların olmadığı bir dünyayı destekliyor. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana nükleer cephaneliğimizi önemli ölçüde azalttık ve sürekli olarak silah kontrol anlaşmalarını destekliyoruz" dedi.

"Rusya ve Çin cephaneliklerini önemli ölçüde artırıyor"

Stoltenberg, "Ancak çok endişe verici eğilimler görüyoruz. Rusya ve Çin cephaneliklerini önemli ölçüde artırıyor. Önemli anlaşmalar baltalanıyor ve ortaya çıkan yıkıcı teknolojiler, çatışmanın doğasını temelden değiştiriyor. NATO müttefikleri, silah kontrolünü güçlendirmek için yenilenmiş bir çabaya öncülük etmeye kararlı. Çünkü daha tehlikeli bir dünyada daha fazla öngörülebilirliğe ve daha fazla şeffaflığa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının sonunda ele alınacak diğer konulara değinen NATO Genel Sekreteri, "Bu akşam bakanlar bir sonraki Stratejik Konseptimizi tartışacaklar. Önümüzdeki yıl Madrid Zirvesi’nde kabul edilecek Stratejik Konsept, yeni güvenlik ortamını yansıtacaktır. Birliğimizi ve değerlerimizi yeniden teyit edecektir" şeklinde konuştu.

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