Stoltenberg: 'Rusya’nın saldırıları devam ettirme kapasitesini hafife almamalıyız'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife aldığını ifade ederek, “Rusya’nın saldırıları devam ettirme kapasitesini hafife almamalıyız” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'in savaşı durdurması gerektiğini açıkladı. Stoltenberg, Rus liderin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife aldığını ifade ederek, “Rusya'nın saldırıları devam ettirme kapasitesini hafife almamalıyız” diyerek NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Stoltenberg ayrıca, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.