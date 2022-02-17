Stoltenberg: "Rusya’nın geri çekildiğini görmedik”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ’’Moskova’nın iddialarına rağmen şu ana kadar Rusya’nın geri çekildiğini görmedik’’ dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunan Stoltenberg, ’’NATO müttefikleri, Rusya’nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağının tetiklediği ciddi krize siyasi bir çözüm bulmak için güçlü diplomatik çabalarını sürdürüyor. Moskova’nın iddialarına rağmen şu ana kadar herhangi bir geri çekilme veya gerilimi düşürme belirtisi görmedik. Aksine Rusya’nın yığılması devam ediyor gibi görünüyor. Gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

“Rusya’yı askeri kuvvetlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırıyoruz”

Rusya’ya askerlerini çekmesi çağrısında bulunan Stoltenberg, ’’Rusya’yı dediğini yapmaya ve askeri kuvvetlerini Ukrayna sınırlarından çekmeye çağırıyoruz. Bu, barışçıl bir siyasi çözüme yönelik önemli bir ilk adım olacak. Bugün yakın ortaklarımız Ukrayna ve Gürcistan ile görüşerek, Karadeniz Bölgesi’nde kötüleşen güvenlik durumunu ve Rus saldırganlığının devam eden tehdidini ve NATO’nun her iki ülkeye de güçlü siyasi ve pratik desteğini ele aldık. NATO ve müttefikleri, Ukrayna’nın kendini savunma kabiliyetini artırmasına yardımcı oluyor’’ şeklinde konuştu.

"Kendini savunma, BM şartında yer alan bir haktır’’

Her ülkenin kendini savunma hakkı olduğunu belirten Stoltenberg, ’’Müttefikler Ukrayna’nın bu hakkı korumasına yardımcı oluyor. Müttefikler önemli bir finansal destekle birlikte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için eğitmenler ve askeri teçhizat da dahil, siber ve istihbarat uzmanlığı gibi konularda yardım ediyor” dedi.

’’Rus Duması’nın oylaması da görüşüldü”

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları ile görüşmesi hakkında, ’’Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde Rus güçlerinin varlığını ve Rus Duması’nın Donetsk ve Luhansk’ın hükümet dışı bölgelerinin tanınmasını öneren oylamasını görüştük. Hepimiz bu oylamanın ve Normandiya formatında siyasi bir çözüm bulma çabalarını baltalayan Minsk anlaşmalarının Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine açık bir ihlali olacağı konusunda hemfikiriz” ifadelerini kullandı.

“NATO’nun kapısı açık”

Rusya’nın NATO’nun genişleme konusuna ilişkin talepleriyle ilgili olarak net konuşan Stoltenberg, ’’Bugün müttefikler, NATO’nun kapısının açık olduğunu teyit etti. NATO üyeliğine ilişkin herhangi bir karar NATO müttefiklerinin ve aday ülkelerin almasıdır. Her ulusun kendi yolunu seçme hakkı, Avrupa ve transatlantik güvenliği için kesinlikle temeldir ve saygı duyulmalıdır. NATO müttefikleri, hem Gürcistan hem de Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini yinelediler’’ dedi.

“Gürcistan olmadan da Gürcistan hakkında karar verilemez”

Genel Sekreter Stoltenberg, büyük güçlerin başkalarına zorbalık yapmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar verilemez ve Gürcistan olmadan da Gürcistan hakkında karar verilemez. Gerginlik zamanlarında diyaloğun daha da önemli olduğu konusunda hemfikiriz’’ ifadelerini kullandı.

“NATO, Rusya ile iyi niyetle ilişki kurmaya açık olmaya devam ediyor”

Rusya’ya diyalog çağrısını yineleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Müttefikler Rusya ile NATO-Rusya Konseyi’nde masaya oturmaya hazır. Bakanlar toplantımızın son oturumunda yakın ortaklarımız Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) ile bir araya geldik. Aynı değerleri paylaşıyoruz. Aynı zorluklarla karşı karşıyayız. Ukrayna ve çevresindeki kriz hepimizi etkiliyor. Bu nedenle birlikte çalışmaya devam etmemizin şimdi daha da önemli olduğu konusunda hemfikiriz. Ve bu krizi barışçıl bir çözüme ulaştırmak için birbirinizin çabalarını tamamlamalıyız’’ şeklinde konuştu.

“Gürcistan’daki tatbikat NATO ile ortak bir tatbikattır”

Stoltenberg, basın toplantısında gazetecilerin sorularına da yanıt verdi. Bir gazetecinin mart ayında Gürcistan’da düzenlenecek tatbikatlara yönelik sorusu üzerine Stoltenberg, “Gürcistan’da mart ayında yapılması planlanan tatbikat NATO ile ortak bir tatbikattır. Gerçekleştirilecek tatbikatla sahip olduğumuz samimiyeti göstermiş olacağız” dedi.

Karadeniz Bölgesi’nin stratejik öneme sahip olduğunu belirten Stoltenberg, “Ukrayna, Gürcistan ile çalışmaya devam edeceğiz. Ukrayna konusunda NATO olarak pozisyonumuz değişmedi. Ukrayna ve Gürcistan’ın güvenlik kuvvetlerini de güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Rusya INF’yi ihlal etti”

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ’tehdit gelirse nükleer silah kullanılabilir’ açıklamasına ilişkin soruya ise Stoltenberg, “NATO bir tehdit değil savunma ittifakıdır. Bizim varlığımız savunma amaçlıdır. Biz provokasyon oluşturmak için değil çatışmayı engellemek için varız. Belarus’ta nükleer füze özelliği bulunan füzelerin konuşlandırılmasından dolayı endişe duyuyoruz” cevabını verdi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nın (INF) Rusya tarafından ihlal edildiğini belirten Stoltenberg, “NATO’nun Rusya ile en önemli anlaşmalarından biri Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ydı. Bu anlaşma ile orta menzilli nükleer silahlar Avrupa’da yasaklanmıştı. Ancak Rusya yeni füzeler üreterek, hepimizin güvenliğini tehlikeye atarak anlaşmayı ihlal etti. Biz de buna yönelik gerekli adımları atıyoruz” dedi.