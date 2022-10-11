NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, “Putin’in nükleer tehditleri hem tehlikeli hem de sorumsuzca” ifadelerini kullanarak, Rusya’nın cephede kaybettiğini görüyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 12-13 Ekim’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını yakından takip ettiklerini belirten Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da kaybettiğini ifade etti. Savaşın, Rusya’nın planladığına göre gitmediğinin de altını çizen Stoltenberg, NATO’nun bu savaşta anahtar role sahip olduğunu belirtti.

“Putin’in nükleer tehditleri hem tehlikeli hem de sorumsuzca”

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko’ya bu illegal saldırılarda Rusya’ya ortak olmama çağrısında da bulunan Stoltenberg, “Putin’in nükleer tehditleri hem tehlikeli hem de sorumsuzca. Rusya nükleer bir savaşın kazananı olmayacağını bilmeli. Ancak Rusya’nın nükleer güçlerini takip ediyoruz. Herhangi bir değişiklik olmadığını da görüyoruz” dedi.

“Baltık Denizi ve Kuzey Denizi’ndeki varlığımızı iki katına çıkardık”

NATO’nun özellikle ittifakın Doğu kanadını daha da güçlendirdiğini aktaran Stoltenberg, “Kritik altyapı unsurlarımızı ve savunmamızı güçlendiriyoruz. Kuzey Akım boru hattına gerçekleştirilen sabotajın ardından tüm bölgelerdeki güvenlik varlığımızı daha da artırıyoruz. Baltık Denizi ve Kuzey Denizi’ndeki varlığımızı iki katına çıkardık. 30 geminin üzerine çıktık. Donanma uçakları ve su altı unsurlarının da desteğiyle ortak koordinasyon içinde deniz komutanlığı tarafından koordine edilmekte. Müttefiklerimiz aynı zamanda kritik merkezlerdeki savunmayı da artırmış durumda. İstihbarat paylaşımını da güçlendirdik. Bu şekilde dayanıklılığımızı, kritik altyapı unsurlarımızı ve savunmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Müttefiklerimizin kritik altyapı unsurlarına yapılacak her türlü saldırı, birlik halinde ve kararlı bir yanıt alacaktır. Yarınki toplantımızda Kosova’dan Irak’a ortak operasyonlarımız üzerine odaklanacağız. Bize, AB Yüksek Temsilcisi Borrell de katılacak. Çünkü NATO ve AB ortak sınamalarla karşı karşıya bulunuyor. Önümüzde zorlu bir kış olacak bu sebeple Kuzey Amerika ve Avrupa’nın birlik halinde durması daha da önemli” dedi.

“Eğer Putin kazanırsa bu sadece Ukrayna için çok büyük bir mağlubiyet olmayacak”

Ukrayna’ya yapılan silah desteğine değinen Stoltenberg, “Silah sistemlerinin azalmasına yönelik NATO müttefikleri şimdiye kadar görülmemiş miktarda destek sağladı. Burada mühimmat, silah ve farklı boyutlarda askeri destek sağlandı. Bunu tabii ki memnuniyetle karşıladık. Çatışmanın, işgalin başından beri duruşumuz aynı. Biz işgalin başlangıcı öncesinde, 2014’ten beri NATO müttefikleri binlerce Ukrayna askerinin eğitimine destekte bulundu. Bu askerler, Rus işgaline karşı ülkelerini savunmakta. Ama işgalden sonra da tabii ki müttefiklerimiz desteği artırdı. Verdiğimiz NATO desteğinin büyük bölümü, Javelin füzeleri ve uçaksavarlar olsun bunların hepsi mevcut depolardan alınarak gönderildi. Halihazırda depolardaki silah miktarı azaldı ama doğrusu da buydu zaten. Çünkü hepimiz için Ukrayna savunmasına destek olmak önemli. Rus işgaline karşı Ukrayna’nın başarılı olması önemli. Eğer Putin kazanırsa bu sadece Ukrayna için çok büyük bir mağlubiyet olmayacak hepimiz için bir mağlubiyet ve çok büyük bir tehlike olacaktır. Çünkü bu çok daha büyük tehlikeleri getirecek ve Rusya’nın saldırganlığını artırma riskini de beraberinde getirecektir” dedi.

“Silah üretimini nasıl artırabileceğimi görüşüyoruz”

NATO’nun depolarındaki silahlarla Ukrayna’ya destek olmayı seçtiklerini ifade eden Stoltenberg, “Bu savaş ne kadar uzarsa, kullanılan silahların yerine yenilerini koymamız da önem kazanacak. Yeni silah üretimi konusunda neler yapabileceğimizi ve silah üretimini nasıl artırabileceğimi görüşüyoruz” dedi.

“Hibrit ve siber saldırıların da beşinci maddeyi tetikleyebileceğini söylemiştik

Geçtiğimiz yıllarda NATO’nun Soğuk Savaş’tan bu yana kolektif savunmasında büyük değişim gerçekleştirdiğini aktaran Stoltenberg, “Bunun bir parçası olarak tabii ki hibrit ve siber tehditleri de dikkate alıyoruz. Birkaç yıl önce söylediğimiz gibi hibrit ve siber saldırıların da beşinci maddeyi tetikleyebileceğini söylemiştik. NATO müttefikine silahlı saldırıymış gibi değerlendirileceğini söylemiştik. İşte bu çerçevede kritik altyapı unsurlarımızın korunması konusunda yeni adımlar atıyoruz. Bunların hepsi su altı altyapıları da kablolarda, boru, enerji ve nakil hatları da bunların içerisinde. Özellikle enerji üretim ve nakil hatları da bunların içinde. Bu spesifik olaylarla ilgili yorum yapamam çünkü bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Bunların sonucunu beklememizi gerekiyor. Soruşturma sonuçlanmadan herhangi bir yanıt vermek doğru olmaz ancak genel olarak şu kadarını söyleyebilirim tabii ki yakından takip etmekteyiz” dedi.

NATO’nun hem müttefikleriyle hem de silah endüstri ile olan görüşmelerinin yeni olmadığını aktaran Stoltenberg, “Görüşmelerimiz haftalar önce burada NATO merkezinde de yapıldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ülkelerin bakanları bir araya geldiğinde de neler yaptığımızı, neler başardığımızı, nasıl ilerleyeceğimizi, nasıl üretimi artıracağımızı görüşmek açısından da bütün bakanların bir arada olmasının bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu aynı zamanda hem mevcut stoklarımızı kullanmanın yanı sıra daha fazla üretimle birlikte Ukrayna’ya mühimmat desteğini sürdürmektir” dedi.

“Silah üretimini devam ettirmemiz gerekiyor”

Caydırıcılık için silah üretiminin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, “Silah üretimine devam ettirmeliyiz hem caydırıcılığımızı hem de Ukrayna’ya destek olmayı sürdürebilmek için uzun vadede yeterli silah ve mühimmat olsun. Bu çalışma yeni başlamış değil. Uzun süredir deva neden ama savaş ne kadar uzarsa bu konudaki c-çalışmalarımız daha da önem kazanıyor. Çünkü bu sebeple burada karar verilmesi gerekiyor. NATO savunma planlaması konusunda bu süreçte önemli adımların atılması gerekiyor. Hedeflerin netleştirilmesi ve bu konuda gerekli yatırımların yapılması gerekiyor” dedi.

“Rusya’nın cephede kaybettiğini görüyoruz”

Rusya’nın dün Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırılarına değinen Stoltenberg, “Bu bir zayıflık göstergesi çünkü gerçekte cephede bir ilerleme sağlayamıyor Rusya. Rusya’nın cephede kaybettiğini görüyoruz. Rusya’nın sürekli toprak kaybettiğini görüyoruz çünkü cephedeki gerekli güce sahip olmadığını görüyoruz Rusya’nın. Ukrayna’nın karşı saldırılarını durduramadığını görüyoruz. Burada ellerinde sadece rastgele füze saldırıları, Ukrayna kentlerine yapılan sivillere, altyapı merkezlerine yapılan saldırılar kalıyor ellerinde. Tabii ki burada Ukrayna’ya gelen hasar büyük ancak bu aynı zamanda alternatifi kalmadığını gösteriyor Putin’in bu konuda. Toprak kaybediyorlar, momentum kaybettiler ve artık bu tarz füze saldırılarından başka çareleri kalmadı. Dün gördüğümüz gibi ve bugün de aslında işin aslı füze saldırıları devam etti” dedi.

Rusya’nın geçmişte de dün ve bugün düzenlediği benzer saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlatan Stoltenberg, “Bu saldırıların önceden planlanıp planlamadığını söyleyemem ama bu saldırıların doğasını değiştirmiyor. Bunlar kentlere yapılmış, sivillerin öldüğü saldırılardır. Sivil altyapının hedef alındığı saldırılardır. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu hiçbir şekilde de uluslararası hukukla bağdaşmaz.

NATO’nun nükleer tatbikatlarının çok önceden planlandığını aktaran Stoltenberg, “Net olmanın sıkı durmanın zamanıdır. NATO’nun tüm ittifakı koruyacağı mesajını net net bir şekilde vermenin zamanıdır. Rusya’nın işgalinden önce planlandı. Nükleer caydırıcılığımızın tüm ittifak için güven verici ve etkin olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.