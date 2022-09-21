Stoltenberg: “Putin’in konuşması, savaşın Putin’in planlarına göre gitmediğini gösteriyor”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Reuters’a verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanına rağmen Ukrayna’daki savaşı kazanamayacağını belirterek, "Başkan Putin’in konuşması, savaşın planlarına göre gitmediğini gösteriyor. Büyük bir yanlış hesap yaptı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Reuters Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni ile röportaj yaptı. Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez ilan ettiği seferberliğin çatışmaları tırmandıracağını belirten Stoltenberg, bunu daha fazla cana mal olacağını ifade ederek, bu hareketin Putin’in Ukrayna işgalinde yanlış hesap yaptığının kanıtı olduğunu belirtti.

"Daha fazla asker çatışmayı tırmandıracak”

Putin’in “Rusya’nın toprak bütünlüğünün tehdit edilmesi halinde Rus halkını korumak için mevcut tüm araçları kullanacağız” ifadelerine cevap veren Stoltenberg, NATO’nun sakin kalacağını belirterek, Putin ile aynı tür pervasız ve tehlikeli nükleer retoriğe girmeyeceğini açıkladı. Stoltenberg, "Başkan Putin’in konuşması, savaşın Başkan Putin’in planlarına göre gitmediğini gösteriyor. Büyük bir yanlış hesap yaptı" dedi. Stoltenberg, "Daha fazla asker çatışmayı tırmandıracak. Bu, daha fazla acı, daha fazla can kaybına neden olacak. Ukraynalıların yanı sıra Ruslarda hayatını kaybedecek” dedi.

“Savaşı sona erdirmenin tek yolu, Putin’in savaş alanında kazanamayacağını kanıtlamaktır”

Rusya’nın Ukrayna’nın egemen ve bağımsız bir ulus olduğunu kabul etmediği sürece çatışmanın kısa vadede sona erdiğini görmenin zor olduğuna değinen Stoltenberg, "Bu savaşı sona erdirmenin tek yolu, Başkan Putin’in savaş alanında kazanamayacağını kanıtlamaktır. Bunu anladığında, oturup Ukrayna ile makul bir anlaşmayı müzakere etmesi gerekir" dedi.

“NATO, stoklarını yenilemek için savunma sanayi ile yakın diyalog içinde”

NATO üyelerinin Ukrayna’ya benzeri görülmemiş bir destek sağladığına değinen Stoltenbeg, NATO müttefiklerinin artık silah ve mühimmat stoklarını yenilemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. Stoltenbeg ayrıca, NATO’nun Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlar nedeniyle artık malzeme stoklarını yenilemek için savunma sanayiyle yakın diyalog içinde olduğunu belirtti.

“Çin, NATO’nun düşmanı değil”

Çin’in NATO’nun yüzleşmesi gereken güvenlik sorunları arasında yer aldığını ancak Çin’i bir düşman olarak görmediğini aktaran Stoltenberg, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki ve komşularına karşı "zorlayıcı davranışına" ve "temel insan haklarını ihlal etme biçimlerine" dikkat çekti.