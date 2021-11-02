Stoltenberg: “Ordular küresel iklim çabalarına ayak uydurmalı”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünya ordularının iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalara ayak uydurması gerektiğini ifade ederek, orduların açıkça tanımlanmış kriterlere göre devasa karbon emisyonu oranlarını azaltması gerektiğini belirtti.

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünya ordularının iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalara ayak uydurması gerektiğini ifade ederek, "Ordulardan kaynaklanan emisyonları da dahil etmeden net sıfıra ulaşmanın bir yolu yok" dedi.

Stoltenberg, NATO ittifakı içinde silahlı kuvvetlerin emisyonlarını ölçmek için bir metodoloji üzerinde çalışmaların zaten başladığını ve bunun 2022 sonuna kadar tamamlanmasını umduğunu açıkladı. Stoltenberg, “Yeşil ve çevre dostu silahlı kuvvetlere duyulan ihtiyacı güçlü ve etkili silahlı kuvvetlere uydurmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor” dedi.

Dünyada askeri faaliyetlerden kaynaklanan karbon emisyonları hakkında çok az güvenilir veri var. 2019’daki bir raporda, ABD ordusu bir ülke olması durumunda dünyanın en büyük 47. sera gazı salan ülkesi olacağı sonucuna ulaşılmıştı.