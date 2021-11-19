Stoltenberg: "Lukaşenko rejiminin savunmasız insanları diğer ülkeler üzerinde baskı kurma aracı olarak kullanması insanlık dışıdır"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin, "Lukaşenko rejiminin savunmasız insanları diğer ülkeler üzerinde baskı kurma aracı olarak kullanması alaycı ve insanlık dışıdır" dedi. Stoltenberg, ayrıca Rusya’ya da Ukrayna sınırında gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya’nın başkenti Berlin’de Angela Merkel ile bir araya geldi. Stoltenberg, Merkel ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında NATO’nun hem siyasi hem de askeri olarak güçlü bir Almanya’ya ihtiyacı olduğunu ifade etti. Stoltenberg, "Bu aynı zamanda ülkeyi korumak için tüm becerilere sahip bir Alman ordusuna ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor" dedi.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine değinen Stoltenberg, "Belarus’un Polonya sınırındaki durum, aynı zamanda Litvanya ve Letonya’daki durum derinden endişe verici. Lukaşenko rejiminin savunmasız insanları diğer ülkeler üzerinde baskı kurma aracı olarak kullanması alaycı ve insanlık dışıdır" dedi.

Stoltenberg, NATO’nun durumdan etkilenen tüm müttefik ülkelerle "tam dayanışma" içinde olduğunu vurgulayarak, "Tedbirli olmaya devam ediyoruz ve müttefiklerimize daha fazla yardım sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya sınırında durum

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna sınırındaki duruma yönelik, "Ukrayna sınırlarına yakın Rus kuvvetlerinin büyük ve olağan dışı bir şekilde yoğunlaştığını görüyoruz. Rusya’nın askeri yığınağı konusunda şeffaflık göstermesi, gerilimi azaltması ve tansiyonu düşürmesi acil bir durumdur" şeklinde konuştu.

"NATO durumu yakından izliyor" diyen Stoltenberg, "Ukrayna’ya siyasi ve pratik destek sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkel’den Rusya ile diyaloğu sürdürme çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel de Rusya’nın bölgedeki son askeri faaliyetleriyle ilgili endişelerini dile getirirken, Rusya ile diyaloğun sürdürülmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. "NATO ile Rusya arasındaki diyaloğu her zaman destekledim" diyen Merkel, "NATO ve Rusya arasında büyük farklılıklar olsa da birbirimizle konuşmaya devam etmenin her zaman daha iyi olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Merkel, Ukrayna sınırındaki duruma yönelik ise, "Ama ne yazık ki şu anda orada bir soğuma olmadı" dedi.

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Mart 2014’ten bu yana doğu bölgelerinde ayrılıkçılarla çatışıyor. Batılı ülkeler, Rusya’yı ayrılıkçılara askeri destek sağlayarak bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçluyor.