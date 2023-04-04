Stoltenberg: “İsveç üye olacak, bunun bir an önce olmasını sağlamak için çok çalışıyoruz”

, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’in de NATO üyeliği sürecine değinerek, “İsveç üye olacak, bunun bir an önce olmasını sağlamak için çok çalışıyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ilk gün oturumlarının tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı’nı yeni bitirdiklerini ifade eden Stoltenberg, söz konusu toplantının Finlandiya NATO üyesi olarak katıldığı ilk toplantı olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik acımasız savaşını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, “Ukrayna halkı beceri ve cesaretle ülkesini savunmaya devam ediyor. Sonuna kadar onları desteklemeye devam edeceğiz. NATO müttefikleri, 65 milyar eurosu askeri yardım olmak üzere 150 milyar euroya yakın destek sağladı” dedi.

Stoltenberg, Leopard ve Challenger tipi tankların ilk teslimatlarının Ukrayna’ya yapıldığı hatırlatarak, güçlü, bağımsız bir Ukrayna’nın, Avrupa-Atlantik bölgesinin istikrarı için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Temmuz ayında Litvanya’nın başkenti Vilnius’da yapılacak olan NATO Zirvesi’ne Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade eden Stoltenberg, “NATO, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’nın yanında yer alacaktır. Ukrayna’nın geleceği Avrupa-Atlantik ailesindedir” dedi.

“İsveç’in yalnız bırakılmadığını hatırlatmak önemli”

İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili gelen bir soruya cevap veren Stoltenberg, “Süreçte bir kilitlenme vardı ama bu çıkmazı çözebildik. Birkaç hafta veya ay boyunca kalıcı mekanizmada hiçbir toplantı, hiçbir temas olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aslında birkaç hafta önce yaptığım bir görüşmeden sonra süreci yeniden başlatma konusunda mutabık kaldık. Toplantıyı burada NATO Karargahı’nda Finlandiya, İsveç ve Türkiye ile yaptık. Tekrar görüşmek üzere anlaştık ve sürekli istişareler var. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve İsveç’in üyeliği konusunda da ilerleme sağlamak için farklı seviyelerde çalışmalarımız devam ediyor. Yani İsveç üye olacak, bunun bir an önce olmasını sağlamak için çok çalışıyoruz. Ancak İsveç’in yalnız bırakılmadığını hatırlatmak önemli. Tüm müttefikler İsveç’i önemsiyor. Müttefikler aslında İsveç’e ikili güvenlik güvenceleri sağladılar. Müttefikler bölgedeki varlıklarını artırdılar. NATO’nun tepkisi olmadan İsveç’e karşı herhangi bir saldırı veya askeri tehdit olması da düşünülemez. İsveç şu anda başvurmadan öncekinden çok daha iyi bir yerde. En kısa sürede tam üye olmalarını sağlayacağız. NATO’nun tepkisi olmadan İsveç’e karşı herhangi bir saldırı veya askeri tehdit olması da düşünülemez. Ve Finlandiya içerideyken bu daha da fazla. Yani, İsveç şu anda başvurmadan öncekinden çok daha iyi bir yerde. Ve onların da en kısa sürede tam üye olmalarını sağlayacağız. NATO’nun tepkisi olmadan İsveç’e karşı herhangi bir saldırı veya askeri tehdit olması da düşünülemez. Ve Finlandiya içerideyken bu daha da fazla. Yani, İsveç şu anda başvurmadan öncekinden çok daha iyi bir yerde. Ve onların da en kısa sürede tam üye olmalarını sağlayacağız” dedi.