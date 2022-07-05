NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç davetli statüsüne sahip olacak ve toplantılarımıza katılacak" dedi.

Türkiye’nin, İspanya’nın başkenti Madrid’de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nda İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından söz konusu ülkeler NATO’ya davet edilmiş ve iki ülkenin NATO’ya katılım müzakerelerinin tamamlandığı bildirilmişti. Bugün NATO karargahında NATO üyesi 30 ülkenin temsilcilerinin katılımı ile İsveç ve Finlandiya’nın katılım protokolleri imzalandı.

Protokollerin imzalanmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto NATO karargahında ortak basın toplantısı düzenledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için onay sürecinin başladığını söyledi. Stoltenberg bugünün tarihi bir gün olduğunu söyleyerek, "Bugün tarihi bir gün. Finlandiya, İsveç ve NATO için. Finlandiya ve İsveç, ittifakımıza güçlü ve önemli katkılarda bulunacaklardır. İsveç ve Finlandiya ile aynı değerleri paylaşıyoruz. Baltık Denizi’nde ve ötesinde aynı zorluklarla karşı karşıyayız. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa’da barışı paramparça etti. Dolayısıyla tarihimizin bu tehlikeli anında hepimizin bir arada durması önemlidir" dedi.

"Finlandiya ve İsveç davetli statüsüne sahip olacak ve tartışmalarımıza katılacak"

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvurularını hızlı bir şekilde kabul ettikleri için tüm müttefikleri takdir ettiklerini söyleyerek, "Finlandiya ve İsveç’in güvenliği, onay süreci de dahil olmak üzere ittifakımız için önemlidir. Birçok müttefik, Finlandiya ve İsveç’in güvenliğine şimdiden açık taahhütlerde bulundu. Şu andan itibaren Finlandiya ve İsveç davetli statüsüne sahip olacak ve toplantılarımıza katılacak. Finlandiya ve İsveç’i İttifak’a davet etmek onları daha güvenli, NATO’yu daha güçlü ve hepimizi de daha güvenli hale getirecek. NATO’da iki bayrağın daha dalgalandığını görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında güvenlik ve terör konusunda Türkiye’nin endişelerini gidermek için bir mutabakat anlaşması imzaladık. O mutabakatı onurlandıracağız, bunun takipçisi olacağız ve ortak bir mekanizmamız da olacak. Bu yüzden umarım üç ülke, İsveç, Finlandiya ve Türkiye bunun iyi bir mutabakat olduğunu görebilir" dedi.