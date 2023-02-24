Stoltenberg: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesinin Mart’ta yapılması konusunda mutabık kaldık"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyeliği konusundaki üçlü Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesinin Mart ayında yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutabakata vardıklarını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Bağımsızlık Günü vesilesiyle ziyaret ettiği Estonya’da ülkenin Başbakanı Kaja Kallas’ın da katılımıyla üçlü basın toplantısı düzenledi. İsveç’in başkenti Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakılması sonrası durma noktasına gelen NATO üyeliği müzakereleri hakkında konuşan Stoltenberg, NATO üyeliği konusundaki üçlü Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesinin Mart ayında yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutabakata vardıklarını açıkladı. İki ülkenin üyelik sürecinde ilerleme gördüklerini kaydeden Stoltenberg, 30 NATO müttefikinden 28’inin katılım protokollerini onayladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta Ankara’da bir görüşme yaptığını hatırlatan Stoltenberg, "Müzakerelerin tekrar başlaması ve Mart ortasında NATO karargahında Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında Haziran ayında imzalanan anlaşmanın uygulanması ve katılım sürecinin tamamlanması için üçlü bir toplantı gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. Hedeflerinin hem Finlandiya’nın hem de İsveç’in bir an önce birliğe katılması olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun söz konusu ülkelerin ve Avrupa’nın güvenliği kadar, NATO’yu da güçlendireceğini sözlerine ekledi.