Stoltenberg: "Çin’in Rusya’ya silah sağlaması tarihi hata olur"

NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Çin’in Rusya’ya silah sağlaması tarihi hata olur" dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Finlandiya’nın NATO müttefikleri arasında yerini aldığını söyleyerek, "Temmuz ayındaki Vilnius Zirvesi’ne hazırlanmak için NATO Dışişleri Bakanları’nın kapsamlı toplantısını yeni bitirdik. Finlandiya’yı en yeni üyemiz olarak karşıladık. Ve Bakan Haavisto, Finlandiya’nın NATO Müttefikleri arasındaki yerini aldı. Müttefikler, İsveç’in de olabildiğince çabuk bir şekilde NATO’ya üye olması konusunda hemfikirler. Geçtiğimiz iki gün boyunca birçok önemli konuyu ele aldık.Ukrayna’ya siyasi ve pratik desteğimizi nasıl güçlendireceğimiz de dahil. Dün NATO-Ukrayna Komisyonunda Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba ile görüştük. Ukrayna’ya devam eden askeri desteğimizin elzem olduğu konusunda hemfikiriz. Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ancak savaş bittiğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa güvenliğini bozmaya devam etmemesini sağlamalıyız. Bu nedenle, Ukrayna’yı gelecekteki saldırılara karşı da savunmak için desteklemeliyiz. Buna Ukrayna’nın silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve Ukrayna’nın güvenliği için düzenlemeler de dahil. Ukrayna’nın geleceği Avrupa-Atlantik ailesindedir" ifadelerini kullandı.

"Çin, Rusya’nın saldırganlığını kınamayı reddediyor"

Stoltenberg, Rusya’nın baskısıyla karşılaşan ortaklarımızı destekleyeceğiz diyerek, "Moldova, Gürcistan ve Bosna-Hersek gibi ortaklarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki tehditleri ve zorlukları da tartıştık. İstikrarsızlık, terörizm ve Rusya ile Çin’in artan faaliyetlerini de görüştük. İnsanlarımızı daha tehlikeli bir dünyada güvende tutmak için savunmamıza daha fazla yatırım yapmamız çok önemli. Çin, Rusya’nın saldırganlığını kınamayı reddediyor. Rus propagandasını yansıtıyor. Ve Rusya’nın ekonomisini destekliyor. Çin ve Rusya, Hint-Pasifik bölgesindeki ortak askeri faaliyetlerini de hızlandırıyor. Çin’in Ukrayna’daki savaş için Rusya’ya silah sağlaması tarihi bir hata olur ve büyük sonuçları olur" dedi.