STK’lardan İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozkuş, Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylar nedeniyle İsrail’e tepki gösterdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Yönetim Kurulu Başkanı Bozkuş, Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozkuş, İsrail işgal güçleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’yı işgal ederek sadece Filistinlilerin ibadet ve yaşam haklarını ellerinden almakla kalmadığını, her üç semavi dinin ortak noktası olan Kudüs’te adeta devlet tarafından izlenen bir terörü dünyanın gözleri önünde sergilediğini söyledi. Bozkuş, “Burada, Mescid-i Aksa’yı koruma adına dökülen her kan, tüm İslam aleminin üzerinde vebaldir. Mübarek Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı’na günler kala uygulanan bu kasıtlı kışkırtma ve şiddetin seyircisi olmak, her Müslümanı ve insanı bu zulmün bir parçası da yapar. Müslümana bu aşamada düşen görev, Kur’an-ı Kerim’in emri üzerine bu zulme karşı koymak ve bununla mücadele etmektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, en üst düzeyde yaptığı temaslar ile kendi olgunluğuna yakışan cihette bu menfur hadiselerin sona erdirilmesi adına diplomatik ve siyasi adımlarını ciddiyetle atmaya devam etmektedir. Bizler iş dünyası olarak bu durum karşısında haklı tepkimizi, yine bize yakışır şekilde iktisadi olarak elbette göstermeliyiz. Biz Türkiye ve dünyada 225 noktada aktif bir sermaye platformu ve aynı zamanda milletinin ve ümmetin yanında her daim destekçi olmuş ve bu şiar ile kendi müstakil değerlerini her daim muhafaza etmiş ve edecek bir sivil toplum kuruluşu olarak Mescid-i Aksa’ya ve onun temsil ettiği dini değerlere yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Başta tüm İslam dünyasını, insanı önceleyen dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını, insan hakları savunucularını ve bu hakları destekleyen devletleri, Mescid-i Aksa’ya yönelik bu saldırılara sessiz kalmayıp gereken tüm adımları atmaya davet ediyoruz” dedi.