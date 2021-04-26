STK’lardan ABD’ye ortak tepki: Tamiri zor ve derin bir yara açacaktır

TOBB, TESK ve TİSK yanı sıra işçi ve memur sendikaları konfederasyonlarından oluşan Türkiye AB Karma İstişare Kurulu’nun Türkiye ayağını oluşturan temsilciler ABD Başkanı Biden’ın açıklamasına sert tepki gösterdiler.

Yapılan ortak açıklamada, bilimsel ve hukuki temele dayanmayan açıklamayı siyasi popülizmin bir sonucu olarak görüldüğü bildirildi.

Benzer yöndeki açıklamaların hukuki değeri bulunmadığı ve bu kişilerin tarihi konularda hüküm verecek bilgileri olmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamanın, halkları kutuplaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğinin görülmesini arzu ediyoruz. Türkiye'nin o döneme dair 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin de, Ermeni tarafınca kabul edilmediğini hatırlatıyoruz.” denildi.

Tarihi gerçeklerin, politikacıların konjonktürel siyasi amaçlarına veya iç siyasi çıkarlarına göre tahrif edilip, değiştirilemeyeceğine değinilen açıklamada, “Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmadığı gibi, ABD dâhil hiç kimseden ders alacak da değildir. Yapılan bu açıklama milletimizin vicdanında da asla kabul görmeyecek, ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkisinde tamiri zor ve derin bir yara açacaktır.” ifadeleri yer aldı.

ABD’nin malum siyasi çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını düzeltmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bu çevrelerin gündemine hizmet etmeyi bırakmalı, farklı milletlerin bölgede barış içinde bir arada sözde yaşamasına yönelik çabaları desteklemelidir. Bu vesileyle, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında hayatını kaybeden her milletten ve her inançtan fertleri saygıyla anıyoruz. Ermeni terör örgütlerince düzenlenen alçakça saldırılarda şehit düşen 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 vatandaşımızı unutmadığımızı hatırlatıyor ve onları rahmetle yâd ediyoruz.”

Açıklamada imzası olan kuruluşlar: HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB