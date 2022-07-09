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Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın Çarşamba günü istifa etme kararı aldığını duyurdu.

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın Çarşamba günü istifa etme kararı aldığını duyurdu.

Politika 09.07.2022, 22:14
Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın Çarşamba günü istifa etme kararı aldığını duyurdu.

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın Çarşamba günü istifa etme kararı aldığını duyurdu.

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