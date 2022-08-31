Sri Lanka, IMF ile ön kredi anlaşması imzaladı

Sri Lanka, krizden etkilenen ülkeye acil kredi verilmesi konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ön kredi anlaşması imzaladı.

Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ön anlaşmaya varıldığını ve ön kredi anlaşmasının imzalandığını duyurdu. IMF tarafından yapılan açıklamada, bir haftadır ülkede bulunan ekibin bir gün daha Sri Lanka’da kalacağı ve Perşembe günü Sri Lanka merkez bankasında bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını isteyen binlerce gösterici resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından önce Maldivler’e sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa’nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yapılan oylama ile ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.