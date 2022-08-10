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Sri Lanka Eski Devlet Başkanı Rajapaksa, Tayland’a gidiyor

Sri Lanka’dan Singapur’a kaçan eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın Tayland’a gideceği belirtildi.

Politika 10.08.2022, 10:54
Sri Lanka Eski Devlet Başkanı Rajapaksa, Tayland’a gidiyor

Sri Lanka’dan Singapur’a kaçan eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın Tayland’a gideceği belirtildi.

Sri Lanka’da ekonomik kriz nedeniyle artan protestoların ardından eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeden kaçmış ve e-mail yoluyla görevinden istifa etmişti. 14 Temmuz’da Maldivler üzerinden Singapur’a kaçan Rajapaksa’nın perşembe günü Tayland’a gideceği belirtildi. Rajapaksa’nın Singapur’dan ayrılarak Tayland’ın başkenti Bangkok’a gideceği açıklamalarının ardından Sri Lanka Dışişleri Bakanlığından henüz resmi bir açıklama gelmezken, Tayland Hükümet Sözcüsü Ratchada Thanadirek olayla ilgili yorum yapmayacağını söyledi.

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Rajapaksa’nın istifasını isteyen binlerce gösterici resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından önce Maldivler’e, sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa’nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yapılan oylama ile ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

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