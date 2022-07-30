Sri Lanka Devlet Başkanı Wickremesinghe: "IMF ile anlaşma eylüle ertelendi"

Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, Sri Lanka’yı ekonomik krizden çıkarmaya yardımcı olacak Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılacak anlaşmanın geçtiğimiz haftalarda ülkede yaşanan huzursuzluk nedeniyle Eylül ayına ertelendiğini duyurdu.

Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka’da Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, 20 Temmuz’da parlamento tarafından seçildiğinden bu yana yaptığı ilk konuşmada, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmaya varmayı amaçladığını söyledi. Protestolar nedeniyle Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk etmesinin ardından devlet başkanı olarak seçilen Wickremesinghe, ülkedeki kriz nedeniyle IMF ile yapılacak anlaşmanın eylül ayına kadar ertelendiğini söyledi.

Nisan ayında ciddi döviz kıtlığı nedeniyle dış kredilerini geri ödemeyi askıya aldığını duyuran Sri Lanka’nın, 51 milyar dolarlık dış borcunun 28 milyar dolarını 2027 yılına kadar ödemesi gerekiyor.

Ne olmuştu?

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını isteyen binlerce gösterici resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından önce Maldivler’e sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa’nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yapılan oylama ile ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.