Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: “Rusya’dan petrol almak zorunda kalabiliriz”

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Rusya’dan petrol almak zorunda kalabileceklerini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle çoğu Avrupa ülkesi Rusya’dan petrol alımını durdurmaya yönelik kararlar açıklarken, Güney Asya ülkesi Sri Lanka ise Rusya’da petrol almaya açık olduğunu bildirdi. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe yaptığı açıklamada, "Petrolü başka kaynaklardan alabilirsek, oradan alırız. Aksi takdirde tekrar Rusya’ya gitmek zorunda kalabiliriz. Ancak bu konuda öncelikle ana kaynağımız olan Körfez ülkelerine bakıyoruz" dedi.

Başbakan Wickremesinghe ayrıca Rusya’nın Sri Lanka’ya buğday teklif ettiğini söyledi.