Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybedenler soykırımın 27. yılında Kartal’da anıldı

Kartal Belediyesi; 11 Temmuz 1995’te, Sırp ordusunun Bosna-Hersek’te bulunan Srebrenitsa’yı işgal ederek 8 binin üzerinde Boşnak sivili katledişinin 27. yılı dolayısıyla, Kartal Meydanı’nda anma programı düzenledi.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanmış en büyük katliamlardan biri olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı’nın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının büyük acısı içlerinde sürüyor. Kartal Belediyesi, 11 Temmuz 1995’te, Yugoslavya iç savaşı sırasında Ratko Mladic komutasındaki Sırp ordusunun Bosna-Hersek’in doğusunda bulunan Srebrenitsa’yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde Boşnak sivili katledişinin 27. yılı dolayısıyla, Kartal’da bir anma programı düzenledi. Anma programı çerçevesinde Kartal Meydanı’nda yer alan ve Gürcü heykel sanatçısı Jhon Gogaberishvili’nin eserleştirdiği Srebrenica Boşnak Soykırımı abidesine çelenk konuldu.

Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi’nin birlikte hazırladığı programa destek veren dernekler arasında, Bosna Sancak Trakya Rumeli Balkan Türkleri Derneği, Ümraniye Sancak Bosna Derneği, Adana Bosna Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği yer aldı. Anma programına, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, "20. yüzyılın bitimine doğru medeni dünya olarak isimlendirilen o ülkelerin gözü önünde yaşanan bu Srebrenitsa soykırımı Boşnakların hüzünlü tarihidir. 20. yüzyılın yüz karasıdır. 2. Dünya savaşından sonraki en büyük acı ve katliamdır" dedi.