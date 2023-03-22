SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’ndan Akşener’e ziyaret

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret etti. İki lider arasında saat 14.10’da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İYİ Parti’de milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor. Milletvekilliği aday adaylığı başvuruları 24 Mart Cuma günü saat 19.00’a kadar İYİ Parti Genel Merkezi’nde devam edecek.