Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin ve İsrail’e gidecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Filistin ve İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Politika 15.02.2022, 11:26 15.02.2022, 11:40
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Filistin ve İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Sözcü İbrahim Kalın ve Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 16-17 Şubat 2022 tarihinde Filistin ve İsrail’i ziyaret edecek.
Heyetin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi ve Filistin makamlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.
Ayrıca Türk heyeti, İsrail makamlarıyla da bir araya gelerek İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacak.