Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin ve İsrail’e gidecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Filistin ve İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Sözcü İbrahim Kalın ve Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 16-17 Şubat 2022 tarihinde Filistin ve İsrail’i ziyaret edecek.

Heyetin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi ve Filistin makamlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.

Ayrıca Türk heyeti, İsrail makamlarıyla da bir araya gelerek İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacak.