Sözcü Çelik: “İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerine yer verdi.