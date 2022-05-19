Sözcü Çelik: "(Finlandiya ve İsveç) Hala diyorlar ki, ’Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlamıyoruz.’ Açık olarak istenen şu: İnsanlığa karşı suç işleyen bu terör örgütlerine desteği kesmenizi istiyoruz. Bu kadar net."