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ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.
Sözcü Çelik: "(Finlandiya ve İsveç) Hala diyorlar ki, ’Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlamıyoruz.’ Açık olarak istenen şu: İnsanlığa karşı suç işleyen bu terör örgütlerine desteği kesmenizi istiyoruz. Bu kadar net."
Sözcü Çelik: "(Finlandiya ve İsveç) Hala diyorlar ki, ’Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlamıyoruz.’ Açık olarak istenen şu: İnsanlığa karşı suç işleyen bu terör örgütlerine desteği kesmenizi istiyoruz. Bu kadar net."
Politika 19.05.2022, 16:25
Sözcü Çelik: "(Finlandiya ve İsveç) Hala diyorlar ki, ’Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlamıyoruz.’ Açık olarak istenen şu: İnsanlığa karşı suç işleyen bu terör örgütlerine desteği kesmenizi istiyoruz. Bu kadar net."