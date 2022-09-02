Soylu’dan Göktaş’ın iade sürecine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan’da yakalanan Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Levent Göktaş’ın ülkeden deport edilebileceğini ya da mahkeme sürecinin başlatılacağını ifade ederek, "İki süreci de takip ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan’ın başkenti İslamabad’da temaslarda bulundu. Bakan Soylu temaslarının ardından, Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın iadesi hakkında açıklama yaptı. Türkiye’nin Interpol’de icra kurulu üyesi olduktan sonra kırmızı bültenler ve Interpol takibi konusunda daha aktif olduğunu kaydeden Bakan Soylu, Türkiye’den kaçan zanlılar konusunda da bir çok farklı yerde başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini söyledi. Soylu, şu anda Türkiye’de 4 veya daha fazla cinayetin zanlısı olan Barış Boy’un İtalya’da, Binali Camgöz ve Deniz Camgöz’ün Karadağ’da, Serkan Kurtuluş’un Arjantin’de, Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’ta yakalandığını ifade etti.

"Yaklaşık 4 gün önce Svilengrad’da yakalandı"

Türkiye’nin sadece içerde değil dışarıda da bu takibi gerçekleştirdiğini belirten Soylu, "Yaklaşık 4 gün önce Svilengrad’da Levent Göktaş, kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Biz bunu haber aldık. Ben iki defa Bulgaristan İçişleri Bakanı’yla bu konuda görüştüm. Bulgaristan Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız, aynı zamanda Interpol birimimiz, Milli İstihbarat Başkanlığı’mız görüşmeler yaptı. Orada yakalandıktan sonra kendi iç kanunları çerçevesinde bir ödeme karşılığında serbest bırakılmıştı. Bundan Türkiye kamuoyunun bir bilgisi yok. Biz bunun üzerine tekrar yüklendik ve neticede dün akşam itibarıyla gözaltına alındı ve biyometrik verileriyle bizim aradığımız kişi olduğu belirlendi. Ama bundan önce, orada olduğunu öğrenince Interpol üzerinden hemen kırmızı bülten çıkardık. 24 saat içerisinde kırmızı bülteni Bulgaristan makamlarına ve komşu ülkelerin makamlarına da iletmiş olduk" dedi.

Göktaş’ın iade sürecine ilişkin bilgi veren Soylu, "İki türlü yöntem var. Bir deport yöntemi, deport edebilirler, ikincisi de mahkeme süreci. Hangisini tercih edeceklerse biz iki sürece de talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha basit bir süreç. Mahkeme süreci biraz daha uzun bir süreç ama biz iki süreci de takip ediyoruz. Hem Arnavutluk’ta hem Bulgaristan’da hem Karadağ’da hem İtalya’da hem de Arjantin’de takip ediyoruz" diye konuştu.