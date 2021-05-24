Soylu: Sedat Peker'i kırmızı bültenle arayamıyoruz. FETÖ'cüleri de arayamıyorduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtlıyor...

Soylu'ya yöneltilen "Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Onunla ilgili hemen müracaat ettik. Hem İstanbul hem Bursa'dan. İkisinden de araması var. İzmir'de var bir tane. İçişleri, Adalet Bakanlığı Peker'le ilgili mücaadele ettik. Difizyon denilen bölüme aldılar. (Yani beklemede) Thodex'te 2 buçuk saatte çıkardık. Bunda dizfüyona aldılar. Biz FETÖ'cüleri kırmızı bültenle arayamıyoruz. Müracaat ediyoruz. Difizyon bölümüne alıyor, ondan sonra 'ilgisizdir' deyip geçiyor. Arkadaşlarımız 'bu yanlıştır' diye söylemelerine rağmen...