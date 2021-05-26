Soylu'nun danışmanından olay çıkış: ''İçimizdeki beyinsizler''

Fethullah Gülen'e övgüler dizdiği paylaşımlarının gündem olmaının ardından geçtiğimiz günlerde hesabını kapatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, "İçimizdeki beyinsizler" diyerek sert açıklamalarda bulundu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları gündemdeki yerini korurken, Soylu^nun danışmanı Yıldırımhan'dan dikkati çeken paylaşımlar geldi.

Paylaşımında "İçimizdeki beyinsizler" ifadesini kullanan Yıldırımhan, "Ödleklikleri iki satır bile yazmalarına engel olanlar gölge etmesinler yeter" dedi.

Yıldırımhan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Türkiye üzerindeki sistematik saldırının planı siyonistler tarafından hazırlanıp, Suudi ve BAE istihbaratına taşore edildi. Konuşturulan şahıs bir plan üzerinden kullanılıyor. Bu gerçeği herkes görüyor. Nihai hedef Türkiyeyi bölmektir.Mesele asla şahıslar değildir. Bu kirli oyundur.

Kirli oyun üzerinden önce hedef kişiler tasfiye edilecek,sonra büyük bir fitne ile Türkiyenin bekasına saldırılacak. Sessiz kalmak bu plana hizmet etmek olur. Tayyip Erdoğan küresel hedeftir. Önce etrafını sonra Türkiyeyi düşürecekler. Bu oyunu bozmalıyız.

Türkiyeyi bölme planında küreselcilere söz verenler var.Bunların kim olduğu çok açık. BAE istihbaratının elinde esir olan şahıs bu plana hizmet ettiriliyor. Planı yapan Rubin isimli siyonist bu esiri vatanına ihanet aparatı yapmış. Onu Balkanlara, Fasa ve BAEye götüren de aynı güç.

İçimizdeki beyinsizlerin sen ben kavgası da küreselcilerin aparatı olmaya yol açar. Büyük resmi görmeyen ahmaklara laf yetiştirmeye çalışmak beyhude bir çabadır. Ödleklikleri iki satır bile yazmalarına engel olanlar gölge etmesinler yeter. Bu milletin ferasetli evlatları var!!.."