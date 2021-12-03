Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na olay sözler

Bu sabah Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüik'ten randevu istediğini ancak alamadığını söylemiş ardından da TÜİK binasına giderek burada bir basın açıklaması yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu adımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki geldi.

Yaşanan bu gelişme sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir." ifadelerini kullandı.