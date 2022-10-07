Soylu açıkladı! İstanbul’daki Suriyeli sayısı 551 bin 829

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı. İstanbul’daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti.