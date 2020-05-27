Soylu: '60 darbesi Türkiye'de bir ara rejim başlattı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin son yıllarda milletten aldığı destekle, dünyada hayranlıkla takip edilen eserlerin altına imza attığını belirterek, bunu da milletin sayesinde gerçekleştirdiğini söyledi. Ülkenin geçmişte çok zor günlerden geçtiğini anlatan Soylu, 7 Haziran'daki seçimin bir kader seçimi olduğunu dile getirdi.

Soylu, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü olduğuna işaret ederek, “27 Mayıs 1960'ta ne olduğumuzu hepimiz biliyoruz ve o gün bir ülkenin Başbakanının, Cumhurbaşkanının yalanlarla, dolanlarla, aslı astarı olmayan bir sürü hikayeyle, şantajlarla, hilelerle nasıl karşı karşıya kaldığını her birimiz biliyoruz” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, 27 Mayıs'ın Türkiye'de bir ara rejim başlattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ara rejimde millet, milli irade yoktur. Bu ara rejimde korku, vesayet, darbe kuralları, yokluk, yoksulluk vardır. Maalesef insanımızı ötekileştirmek vardır. İnsanımızı sağcı solcu, laik irticacı, Kürt Türk, Alevi Sunni, dindar laik diye bölmek ve Anadolu'muzun bütün enerjisini alıp götürmek vardır. Bu vesayet sisteminde, bu ara rejimde ülkenin ekonomisini faize mahkum etmek, insanlarımızı işsizlik kaderiyle karşı karşıya bırakmak, insanlarımızı ürkütmek ve korkutmak vardır. Bu ara rejimde devletin kendi vatandaşını tehdit olarak algılaması vardır. Başörtülü ise, dindar ise, başka bir siyasi düşünceye mensupsa tehdittir."

Milletin ara rejimi ortadan kaldırdığını ifade eden Soylu, “Ara rejim kendi insanımızı, Anadolu medeniyetini yok saymıştır. Ara rejim Türkiye'yi bir avuç elite, bir avuç medya sahibine, İstanbul sermayesine, faiz lobisine, enflasyona teslim etmiştir. Anadolu Türkiye'de siyaseti korkutan, ürküten, onu mengeneye sıkıştıran bir hali ortaya koymuştur. Ara rejim 50 gramlık oy pusulasıyla milletin iradesiyle tasfiye edildi. 2010 referandumu, 2014 seçimleriyle ara rejim tasfiye edilmiştir” ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'de ara rejimin yeniden hayata geçirilmek istendiğini, ancak ülkenin AK Parti iktidarının ekonomik ve demokratik açıkları da kapattığını belirterek, “Bütün ekonomik açıklarını kapatan bir Türkiye'den geliyoruz. Türkiye'de darbelerle maalesef demokrasi rafa kalkmıştı. Şimdi böyle bir şey yok, herkes kendini ifade edebiliyor. Alevi ben Aleviyim, dindar ben dindarım, Kürt ben Kürdüm diyebiliyor. Bu ülkede tek parti döneminde jandarma korkusundan dolayı Kur'an sayfaları yırtılıp tek tek okunurdu, Kur'an-ı Kerim'ler bu ülkede saklanıyordu” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Türkiye'de demokratik alanda çok ciddi ilerlemeler yaşandığını anlatarak, “Türkiye'de demokraside sessiz devrim yapıldı. Bugün herkes kendini ifade ediyor. Türkiye demokrasi açığını da kapatmış durumdadır” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin altyapı açığını kapattığını, savunma sanayisinde, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda önemli adımlar attığını vurgulayan Soylu, “AK Parti iktidarında 300 yıllık gerileme dönemini bitirdik, şimdi kalkınma dönemine girdik” dedi.

Soylu, ülkenin geçmişten gelen açıklarını kapatırken asgari ücretli ve emekliye de ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, yeniden iktidara gelmeleri halinde asgari ücretli, emekli, dar gelirli ve esnafa yönelik daha fazla hissedilen çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Türkiye'de tüm bu gelişmelere rağmen muhalefetin koalisyon, kendilerinin ise tek başına iktidarı önerdiklerini belirten Soylu, “Şimdi bizi yeniden koalisyonlara mahkum etmek istiyorlar. 13 yıllık büyük gelişmeyi bir günde tersine döndürürler, aynı 1960 darbesinde olduğu gibi. Bu ülkede koalisyonlar sınıfta kalmıştır. Sermayeye, medyaya, vesayet sistemine teslim olmuşlardır. Koalisyon Türkiye için felakettir, yolun sonudur. Koalisyon Türkiye için Yunanistan, Ukrayna, Irak, Suriye olmaktır. Türkiye iyi mesafe almıştır, bunu heba etmeyelim” diye konuştu.

TRABZON-ERZİNCAN DEMİRYOLU PROJESİ

İstikrarın teminatının millet olduğunu belirten Soylu, iktidara gelmeleri halinde Trabzon-Erzincan demiryolu projesini hayata geçireceklerini belirtti. Bu demiryolunun Trabzon'un Maçka ilçesi, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi, Erzincan-Sivas-Giresun-Ordu güzergahını bağlayacağını anlatan Soylu, bu hatta hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılarak, Trabzon'un hak ettiği hasretinin sona erdirileceğini vurguladı. Soylu, Trabzon'da yeni bir havalimanı da yapacaklarını belirterek, iktidara gelmeleri halinde kentte yapmayı planladıkları diğer yatırımları anlattı.

Daha sonra sinevizyon gösterisi ile AK Parti'nin Trabzon ve Maçka'da yapmayı planladığı projeler tanıtıldı. Programa Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.