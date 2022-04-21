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Şoygu: "Mariupol’de kontrol ele geçirildi"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’nın Mariupol kentinde kontrolün Rus güçlerine geçtiğini söyledi. Putin, Ukrayna birlikleri ve sivillerin sığındığı Azovstal demir çelik fabrikasına gerçekleştirilmesi planlanan operasyona ise onay vermedi.

Politika 21.04.2022, 11:09
Şoygu: "Mariupol’de kontrol ele geçirildi"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’nın Mariupol kentinde kontrolün Rus güçlerine geçtiğini söyledi. Putin, Ukrayna birlikleri ve sivillerin sığındığı Azovstal demir çelik fabrikasına gerçekleştirilmesi planlanan operasyona ise onay vermedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Rus ordusunun Ukrayna’daki operasyonları hakkında Putin’e rapor sunan Şoygu, Rusya’nın Mariupol kentinde tam kontrol sağladığını ifade etti. Kentteki son duruma yönelik bilgiler aktaran Şoygu, “Mariupol, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti halk milisleri tarafından kurtarıldı. Milliyetçi oluşumların kalan kısmı, Azovstal fabrikası tesislerine sığındı. Mariupol, Azak Denizi’ndeki büyük bir sanayi ve ana ulaşım merkezidir. 2014 yılında Kiev rejimi şehri Donetsk bölgesinin fiili geçici başkenti ilan etti ve Mariupol’ü 8 yıl içinde güçlü bir müstahkem bölge ve radikal Ukraynalı milliyetçiler için bir sığınak haline getirdi. Burası aslında Azak taburunun başkentidir” dedi.

Azak taburunda ağır zırhlı silahlar ve füzelerin bulunduğunu, bunun da Rus topraklarına tehdit oluşturduğunu savunan Şoygu, “Ağır zırhlı silahlar, MLSR ve Toçka-U sistemleri bu kente çekildi. Toçka-U’nun menzili 120 kilometredir. Rusya Federasyonu Güney Federal Bölgesi’nin başkenti Rostov, Mariupol’e 94 kilometre mesafede. Füze, mühimmat, yakıt ve yağ rezervleri, uzun vadeli muharebe operasyonları için yiyecek stokları oluşturdular” ifadelerini kullanarak Mariupol limanında Azak taburunun yabancı bayraklı gemileri rehin aldığını ileri sürdü.

"142 bin 711 sivili Mariupol kentinden tahliye ettik"

Putin’e kentteki insani durumu da aktaran Bakan Şoygu, “Milislere rağmen talimatlarınız doğrultusunda 142 bin 711 sivili Mariupol kentinden tahliye etmeyi başardık. Limanlardaki tüm rehineler ve denizciler serbest bırakıldı. Liman şuan mayınlı. Buradan da ayrılma fırsatını bulacaklar. Bugün, Mariupol’ün tamamı Rus ordusunun kontrolü altında. Donetsk Halk Cumhuriyeti halk milisleri, Ukraynalı milliyetçi ve paralı askerlerin sığındığı Azovstal fabrikası çevresinde güvenliği sağladı. Son 2 günde yine sizin talimatınızla 14.00-16.00 saatleri arasında sessizlik rejimi ilan ettik. Onlar için yaklaşık 90 otobüs ve 25 ambulans hazırladık. Doğal olarak tüm bunların sürekli çarpıtıldığını göz önünde bulundurarak video kamera sistemi kurduk ve burada sürekli canlı yayındayız. Azovstal’dan kimse ayrılmadı. Ancak 100’den fazla sivilin bölgeyi terk etme ihtimali var. Şu anda şehirdeki durum sakin. Bu, sakinlik düzeni yeniden sağlamaya, nüfusu geri getirmeye ve huzurlu bir yaşam kurmaya başlamamıza izin veriyor. Azovstal’a kaçanlara gelince, burayı temizlememizin 3-4 gün süreceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı. Azovstal’daki Ukraynalı savaşçı sayısının 2 binden fazla olduğunu aktaran Şoygu, ayrıca bin 478 savaşçının teslim olduğu bilgisini paylaştı.

Putin’den Azovstal operasyonuna izin çıkmadı

Şoygu, Ukraynalı askerlerin ve sivillerin sığındığı Azovstal demir çelik fabrikasına operasyon izni isterken, Putin’den olumsuz yanıt geldi. Putin, "Önerilen sanayi bölgesi operasyonunu uygunsuz buluyorum. Askerlerimizin ve subaylarımızın hayatlarının korumayı her zaman düşünmemiz gerekiyor. Tek bir sineğin çıkamayacağı şekilde sanayi tesisini kuşatın” dedi. Direniş gösteren Ukraynalı askerlere çağrıda bulunan Putin, “Henüz silahlarını bırakmamış herkesi bir kez daha teslim olmaya davet ediyoruz. Rus tarafı, ilgili uluslararası yasal düzenlemelere uygun olarak hayatlarını ve iyi muameleyi garanti ediyor. Yaralananların tümü nitelikli tıbbi destek alacak” şeklinde konuştu. Rus ordusunun Mariupol kentinde başarılı bir muharebe sürecini tamamladığını söyleyen Putin, “Mariupol’ü kurtarmak için yapılan muharebe çalışmalarının tamamlanması bir başarıdır. Askerlerimizi tebrik ediyorum” diyerek başarılı askerlerin onur nişanı ile ödüllendirilmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi.

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