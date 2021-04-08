Soydaşlar seçim mağduriyetini uluslararası yargıya taşıyor

Geçen pazar günü yapılan Bulgaristan parlamento seçimlerinde oy kullanmaları engellenen soydaşlar, bu meseleyi uluslararası zeminlere taşımaya başladı.

Seçimlerle ilgili görüşlerini beyan eden Balgöç ve Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu şeref başkanı Turhan Gençoğlu, soydaşların bu sürede haklarını aramakta son derece haklı olduklarını ve dünyanın başka ülkelerinde yaşayan çifte vatandaşlara nazaran çok daha ayrıcalıklı statülere sahip olmaları gerektiğini söyledi. Gençoğlu, “Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş olan kardeşlerim, buraya hür iradeleri ile gelmediler ve asimilâsyonla göçe zorlanarak bulundukları topraklardan koparıldılar. Dolayısıyla kardeşlerimizin gerek doğdukları, gerekse yaşadıkları ülkelerde hiçbir şekilde, hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın hür iradeleriyle seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Zira bu kardeşlerimiz dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mezalim ve zoraki göç ile karşı karşıya kalmışlardır” dedi.

Gençoğlu, “Türkiye’de en az 350 bin çifte vatandaşın oy kullanacağı gerçeği bilindiği halde 35 sandık açılması son derece düşündürücü olduğunu vurgulayan Gençoğlu: “Yeteri kadar sandık açılmaması ve sandıkların önünde ciddi geciktirmelerden dolayı bir çok soydaşımız hem kendisinin hem de çocuklarının geleceği için önemli olan bu seçimlerde oy kullanamamıştır. Ve bu kardeşlerimizin getirilen çeşitli kurallarla maalesef oy hakkı ihlâl edilmiştir. Bu durumun düzeltilmesi ve hür iradeleriyle herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın, ileride yapılacak seçimlerde oy kullanabilmelerinin temini için başta BAL-GÖÇ olmak üzere, Federasyon ve Konfederasyon nezdinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi Denetim ve İnsan Hakları Komitesi, Ulusal Azınlıkların Korunması Sekretaryası, Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlara da başvurular yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki bizlere demokrasi dersi verme çabasında olan, sözde insan haklarını savunur görüntüsü veren, çoğu zaman gerçekleri görmekten kaçınan ve kulakları sağırlaşıp duymaz hale gelen kuruluşlar, bu konuyla ilgili gereğini yapacaktır.” dedi.

Türkçe propaganda serbest olmalıyara

Turhan Gençoğlu, "Bundan sonraki süreçlerde, Türkiye’de kurulacak sandık sayılarının soydaşlarımızın tamamının oy kullanması için artırılmasını ve demokratik bir seçim ortamı sağlanmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençoğlu, seçim çalışmalarında Türkçe siyasî çalışmalara izin verilmesini talep ettiklerini de vurguladı.